El crudo toca los 80 dólares tras repuntar un 6% después de que Trump haya establecido un peaje del 20% por cruzar Ormuz

La medida de Trump se produce en medio de un aumento de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos en el Golfo, con ataques y bombardeos recientes.

El Ibex 35 fue el índice europeo más afectado, retrocediendo un 0,3%, mientras que los mercados estadounidenses también reaccionaron negativamente.

Estados Unidos restablecerá el bloqueo al tránsito de embarcaciones iraníes en Ormuz, intensificando las tensiones en la región.

El precio del petróleo Brent subió un 5,34% y alcanzó los 80 dólares tras el anuncio de un peaje del 20% por cruzar el estrecho de Ormuz impuesto por Trump.

Los precios del petróleo han materializado de manera inmediata la amenaza de Donald Trump de imponer un peaje del 20% para todos los barcos que crucen el estrecho de Ormuz. Además, ha anunciado que Estados Unidos restablecerá "de inmediato" el bloqueo del tránsito de embarcaciones iraníes por el enclave estratégico.

En consecuencia, el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, repuntaba un 5,34% y llegaba a alcanzar los 80 dólares por barril. El Brent ha tocado este nivel de manera aislada en las últimas sesiones tras la escalada de la tensión en Oriente Próximo después de que Trump diera por finalizado el acuerdo de alto el fuego firmado entre EEUU e Irán en el memorando de paz a 60 días.

Sin embargo, el crudo del mar del Norte lleva desde mediados de junio sin superar el nivel de los 80 dólares al cierre de su cotización.

Por su parte, el crudo de Texas, el petróleo de referencia en Estados Unidos, subía un 5,08% tras el anuncio de Trump de controlar el estrecho de Ormuz e imponer tasas a las embarcaciones que lo transiten. Con el avance, el barril de WTI alcanzaba los 75,05 dólares.

La amenaza del mandatario estadounidense llegaba apenas una hora antes de que finalizase la sesión bursátil en el Viejo Continente, lo que daba pie a que las bolsas europeas de referencia notasen el golpe en su primer balance diario de la semana.

De hecho, el Ibex 35 ha sido el más perjudicado entre sus homólogos europeos. El selectivo nacional ha retrocedido un 0,3%, hasta los 19.327,1 puntos, tras una sesión cargada de dudas. De hecho, el índice de la Bolsa de Madrid ha fluctuado entre el rojo y el verde durante buena parte de la jornada.

El resto de plazas europeas tampoco se han puesto de acuerdo. El FTSE 100 británico ha acompañado en el lado de las pérdidas al Ibex 35. El selectivo de la Bolsa de Londres ha terminado en negativo por la mínima al ceder un 0,06%.

El Dax alemán, el Cac francés y el FTSE Mib italiano sí que han conseguido salvar la sesión. El índice de la Bolsa de Milán ha avanzado un 0,08% mientras que el selectivo francés ha sumado un 0,31% y el índice italiano ha subido un 0,33%.

Al otro lado del charco, en Wall Street, los inversores se mostraban más pesimistas tras el anuncio del presidente estadounidense. Así, y pese a haber iniciado la sesión en signo mixto, los tres índices de referencia de la Bolsa de Nueva York veían el rojo en el panel de su cotización poco antes de la media sesión neoyorquina.

En concreto, el Dow Jones -que sí inició la sesión en positivo- restaba un 0,34% mientras que el S&P 500 bajaba un 0,66% y el Nasdaq Composite cedía un 1,35%.

Estos movimientos llegaban después de que Trump anunciase que volvía a restringir el paso por el estrecho de Ormuz a buques iraníes e informara de que su Administración impondrá un peaje del 20% a todos los barcos que naveguen por el enclave estratégico. La justificación del mandatario estadounidense es que EEUU es "el guardián del estrecho del Ormuz".

De hecho, con el anuncio, Trump ha cumplido una amenaza que deslizaba un par de horas antes en una entrevista telefónica en el programa Fox & Friends de Fox News, según ha recogido la agencia Reuters.

Pese a todo, el crudo no sólo responde a estos últimos movimientos. La jornada de este lunes ya venía marcada por la continuidad de los ataques entre EEUU e Irán durante el fin de semana y el auge de las hostilidades en el Golfo.

Irán ha atacado varias embarcaciones que pasaban por el enclave estratégico y Estados Unidos ha respondido con nuevos bombardeos a distintos objetivos militares iranías como aviones de combate, drones o buques navales.