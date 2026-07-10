Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 1,14%, hasta los 19.322,8 puntos lo que nos permite mitigar en parte la importante caída del miércoles y optar a cerrar la semana dentro del rango de contratación en el que estuvo atrapado durante diez sesiones consecutivas.

En Wall Street también tuvimos una sesión de ganancias en la que el Dow Jones de Industriales fue el índice que menos subió.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,88 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,20 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor confirma con un segundo cierre por encima de los 22,95 euros por lo que entramos en él en 23,23 euros y colocando un stop loss inicial en los 22,39 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor se hace con los 27,92 euros por lo que entramos en 28,24 euros y colocamos un stop loss inicial en los 27,52 euros en base a cierres.