El Ibex 35 rompe su racha de cuatro semanas en verde al caer un 2,36% presionado por las nuevas tensiones en Irán

El repunte del petróleo marcó la semana, con el Brent subiendo más de un 5% y el WTI un 4,5%, tras los ataques en el estrecho de Ormuz.

El miércoles, el índice sufrió su peor sesión desde marzo tras el anuncio de Trump sobre el fin del acuerdo de paz con Irán.

El Ibex 35 rompe su racha de cuatro semanas al alza y cae un 2,36% por las nuevas tensiones en Irán.

Primer balance semanal negativo para el Ibex 35 después de encadenar cuatro semanas consecutivas al alza. El selectivo nacional ha cedido un 2,36% en el conjunto de las últimas cinco sesiones, su peor balance desde el primero de mayo, y ha retrocedido hasta los 19.384 puntos.

La reavivación de las tensiones en Oriente Próximo ha tenido gran parte de la culpa del batacazo del índice español. El Ibex sufrió el miércoles su peor sesión desde marzo —en coincidencia con el inicio de la guerra en Irán— y se dejó un 2,73% en la jornada en la que Trump anunció que daba "por terminado" el acuerdo de paz con Irán.

Sin embargo, el selectivo nacional revirtió el jueves parte del golpe al avanzar más de un 1%. Una reacción alcista que ha continuado en la sesión de este viernes y que le ha permitido llegar al fin de semana viendo los números verdes en el panel de su cotización en la Bolsa de Madrid.

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En concreto, el Ibex ha subido un 0,32% en la jornada de este viernes. Un impulso motivado principalmente por ArcelorMittal (+6,27%), Acerinox (+3,09%) y Cellnex (+1,9%), las más alcistas de la sesión, que le ha permitido cerrar en los 19.400,35 puntos.

La clausura de esta semana dista mucho del cierre de la anterior. Hace siete días el Ibex 35 renovó por segunda sesión consecutiva sus máximos históricos y firmó su nuevo récord en los 19.852,40 puntos. Un hito que le hizo soñar con alcanzar la barrera psicológica de los 20.000 puntos en el corto plazo.

Lejos de intentar aproximarse a ella, el selectivo nacional ya empezó la semana viendo el rojo incluso antes de que la guerra en Irán volviera a focalizar la atención de los inversores. En las primeras sesiones de la semana fueron las dudas sobre la IA y las compañías tecnológicas, la otra narrativa que dicta las tendencias bursátiles, la que frenó al índice madrileño.

El Ibex 35 no ha sido la excepción en el Viejo Continente. El resto de plazas europeas de referencia también ha sufrido la vuelta de las hostilidades en Irán.

En el Viejo Continente

Al igual que el selectivo nacional, los índices de referencia en Europa firmaron el miércoles sólidas caídas que les han llevado a terminar la semana con un balance negativo. Aunque también han ido recuperándose del golpe.

Este viernes, a pesar de arrancar en verde, las dudas se han ido imponiendo a medida que avanzaba la sesión. Finalmente, al término de la misma, el FTSE Mib italiano se posicionaba como el más alcista al subir un 0,54% y compartía las ganancias con el FTSE 100 británico, que ha avanzado un 0,27% y con el Cac francés, que ha sumado un 0,15%. El Dax alemán han terminado en negativo al caer un 0,14%.

Al otro lado del charco los inversores también se han mostrado indecisos este viernes. Wall Street abría con ligeras subidas, aunque lograba mantener el verde. Al cierre del mercado europeo, el Dow Jones sumaba un 0,19%; el S&P 500 se mantenía practicamente plano y subía 0,04% y el Nasdaq Composite, en rojo, cedía un 0,02%.

Con el foco puesto de nuevo en los ataques en Oriente Próximo, los precios del petróleo han vuelto a ser esta semana protagonistas. Tras llegar a alcanzar mínimos desde el comienzo de la guerra en Irán y sostener los niveles durante un par de semanas, el crudo volvía a repuntar hasta un 7% en la jornada del miércoles.

Repunte del petróleo

El brent, el petróleo de referencia en Europa, avanzó en dicha sesión más de un 5% y llegó a tocar los 80 dólares por barril. El crudo del mar del Norte acumula una revalorización del 5,64% en lo que va de semana, la mayor alza semanal desde mayo. Este viernes se mantenía a la baja y restaba un 0,26%, hasta los 76 dólares.

El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, también ha notado el impacto de las hostilidades en Irán. El WTI acumulaba varias sesiones sin superar los 70 dólares por barril y en las cinco últimas sesiones ha despuntado en torno a un 4,5%, hasta superar los 71 dólares.

Los mercados reciben estos movimientos después de que Donald Trump, el presidente de EEUU, anunciara el pasado miércoles, desde la cumbre de la OTAN en Ankara, que daba "por finalizado" el alto el fuego pactado con Irán en el acuerdo de paz a 60 días firmado por ambos países el pasado 18 de junio.

Un punto de inflexión que llegó después de que Irán comenzara la semana lanzando hasta tres ataques a buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. En respuesta a estas agresiones, y de manera previa al anuncio del alto el fuego, Estados Unidos respondía con hasta dos rondas de ataques al sur de Irán.

Trump mantiene que la tregua ha finalizado y así se lo ha comunicado a las autoridades iraníes según informa Reuters, aunque a la vez también se ha mostrado dispuesto a retomar las conversaciones con Irán.

Bajo este contexto también se han movido esta semana otros activos de referencia. Entre los metales, el oro se ha mantenido prácticamente estable, aunque cedía este viernes un 0,6% y se situaba en torno a los 4.100 dólares por onza.

La plata cedía este viernes un 1%, hasta los 60,10 dólares. El metal blanco aislaba el tirón de la semana pasada, que puso fin a siete registros consecutivos en rojo, y cedía casi un 2% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

Entre las divisas, el euro mantiene el cambio en el entorno de los un 1,14 billetes verdes en una semana sin grandes oscilaciones. El índice dólar se mantía estable y defendía la escalada de las últimas semanas.

En el frente cripto, el bitcoin avanzaba hasta los 63.000 dólares y se anota su segunda semana consecutiva al alza.