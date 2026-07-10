Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará seguir con la recuperación de las caídas del miércoles

- El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 1,14%, hasta los 19.322,8 puntos lo que nos permite mitigar en parte la importante caída del miércoles y optar a cerrar la semana dentro del rango de contratación en el que estuvo atrapado durante diez sesiones consecutivas.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, vuelve a subir tras la leve relajación de la sesión de hoy y se acerca a los 77 dólares por barril.

- El precio del oro intenta consolidar las ganancias de la sesión de ayer y afianza los 4.100 dólares.

- El precio del bitcoin pelea por romper la zona de resistencias en los 64.150 dólares para seguir con la reacción alcista.

- El par EURUSD continúa con su pauta de mínimos crecientes aunque presenta problemas para romper la zona de resistencias de los 1,1470 dólares por euro.