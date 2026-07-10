ArcelorMittal reacciona con intensidad abriendo un hueco alcista que permite atacar los 56,60 euros

Si se mantiene el cierre por encima de los 56,20 euros, podría generarse una señal de entrada con objetivo cerca de los 60 euros por acción.

El valor muestra una tendencia de fondo alcista, respaldada por mínimos crecientes y medias móviles superadas, pese a su alta volatilidad.

Las acciones de la acerera han abierto con un hueco alcista y buscan superar la resistencia clave de los 56,60 euros.

ArcelorMittal destaca en el Ibex 35 tras la mejora de recomendación de JPMorgan, que eleva su precio objetivo a 46,10 euros.

Los mercados han optado por pasar por alto las recientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, prefiriendo centrar su atención en el sector de la inteligencia artificial y los semiconductores para despedir la semana. Paralelamente, la volatilidad en los precios del crudo y sus posibles efectos inflacionistas continúan bajo la estricta vigilancia de los operadores.

El Ibex 35, por su parte, intentará seguir con la recuperación de las caídas del miércoles y anular parte del último tramo a la baja. Entre los valores de su composición, destacamos hoy viernes el comportamiento alcista de las acciones de ArcelorMittal.

El hecho clave que está permitiendo que los títulos de la acerera suban con fuerza en los primeros compases es que JPMorgan ha mejorado su calificación de "infraponderar" a "neutral", elevando su precio objetivo a 46,10 euros desde los 42,70 euros anteriores.

Además, y tras un año 2025 de transición y ajustes operativos, las proyecciones del mercado para ArcelorMittal señalan una vuelta gradual al crecimiento.

Lo verdaderamente relevante de este nuevo ciclo no es el incremento del volumen de negocio, que será más bien discreto, sino el fuerte impulso que experimentarán la rentabilidad, las ganancias netas y el flujo de efectivo disponible entre 2026 y 2028. Cabe destacar que las acciones han subido más del 46% en lo que llevamos de año y casi un 8% en el trimestre.

Si analizamos técnicamente los títulos de ArcelorMittal, observamos un valor que acumula una fuerte progresión alcista, estructurada en una formación de mínimos y máximos relativos crecientes que ha ido impulsando paulatinamente su cotización al alza.

No obstante, en los últimos meses se aprecian dos fases correctivas muy importantes. La primera, entre los meses de febrero y marzo, donde el valor acumuló un ajuste de más del 30% de su capitalización bursátil; la segunda fase de ajuste es mucho más reciente, con una caída del 17% durante la segunda mitad de junio desde los máximos alcanzados en ese mismo mes.

Es decir, estamos hablando de un valor sumamente volátil y con movimientos muy bruscos, lo que nos obliga a extremar la cautela ante cualquier movimiento operativo que realicemos sobre la compañía.

A pesar de ello, su comportamiento de fondo alcista nos permite dibujar una directriz alcista entre los mínimos del pasado mes de marzo y los mínimos de junio.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal.png Eduardo Bolinches TradingView

De esta manera, observamos una tendencia alcista en forma de mínimos crecientes, un comportamiento que viene apoyado también por el conjunto de sus medias móviles de corto y medio plazo, las cuales el precio ya ha conseguido batir, situándose por encima de ambas referencias técnicas y mostrando síntomas muy positivos.

Pese a que en las últimas sesiones ha descendido el volumen de negociación sobre los títulos de la acerera, sí que se aprecia un incremento del mismo en cuanto el valor ha alcanzado el soporte que tiene en la zona de los 47 euros por título, así como cuando ha generado apoyo sobre la directriz alcista.

Este hecho demuestra que las posiciones largas están muy atentas a cualquier retroceso que pueda experimentar el valor para seguir tomando posiciones.

En cuanto a los niveles de sobrecompra, estos no son demasiado elevados. Incluso podemos hablar de niveles de cierta neutralidad que permitirán al valor seguir avanzando si se dan las condiciones adecuadas y si se superan los correspondientes filtros.

En la sesión de hoy, ArcelorMittal ha abierto con un interesante hueco al alza que deja atrás la media móvil de corto plazo y está buscando la superación de la cota de referencia en cuanto a resistencia, situada en los 56,60 euros por acción.

Por tanto, si se produce un cierre semanal por encima de esta cota, la compañía estará ofreciendo un movimiento sumamente interesante para poder tomar posiciones alcistas buscando una continuidad en el rebote.

Así, en la medida en que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 56,20 euros, ArcelorMittal generará una interesante señal de entrada. Esta nos permitirá introducir una orden de compra en la que podremos establecer un objetivo claro cerca de los 60 euros por acción, donde se encuentra una resistencia horizontal intermedia que podría frenar el avance en el muy corto plazo.

Si esta resistencia es finalmente superada, el segundo objetivo lo tendremos en los máximos de este año, es decir, en la zona de los 62,50 euros.

Tal y como hemos comentado al principio de este análisis, ArcelorMittal es un valor que se mueve bruscamente y de forma bastante impredecible, lo cual nos obliga a colocar una orden de protección lo más ceñida al precio de entrada posible.

En este caso, estableceremos este stop loss por debajo del paso de la media móvil de 50 sesiones; es decir, si ArcelorMittal pierde en cualquier momento los 55,72 euros en base cierres.