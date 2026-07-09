Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes caídas

El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 2,73%, hasta los 19.104,3 puntos y nos quita todo lo ganado desde la segunda quincena del mes de junio, salvando por los pelos los 19.100 puntos y dejando en la cuneta el sueño de cerrar la semana conquistando los 20.000 puntos.

En Wall Street también tuvimos una sesión de correcciones importantes aunque resalta la recuperación casi total en el caso del Nasdaq tecnológico y parcialmente en el S&P 500.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,87 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base a cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,45 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor reacciona claramente al alza por la subida del petróleo y vamos a entrar en él si vemos que vuelve a cerrar por encima de los 22,95 euros colocando un stop loss inicial en los 22,39 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor parece que está haciendo suelo por lo que vamos a entrar si vemos que se hace con los 27,92 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 27,16 euros en base a cierres.