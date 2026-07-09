Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 buscará recuperar parte de las caídas de ayer tras el paso atrás de Donald Trump

- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 2,73%, hasta los 19.104,3 puntos y nos quita todo lo ganado desde la segunda quincena del mes de junio, salvando por los pelos los 19.100 puntos y dejando en la cuneta el sueño de cerrar la semana conquistando los 20.000 puntos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, continúa tensionado tras haber superado ayer los 80 dólares en formato intradiario.

- El precio del oro intenta reaccionar al alza tras las correcciones de la sesión de ayer que le llevaron a acercarse peligrosamente a los 4.000 dólares.

- El precio del bitcoin continúa con el soporte de los 61.400 dólares intacto aunque no puede reaccionar al alza tras las recientes correcciones.

- El par EURUSD consolida precios por encima del soporte de los 1,14 dólares por euro.