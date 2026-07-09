Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 buscará recuperar parte de las caídas de ayer tras el paso atrás de Donald Trump
Otro "TACO" de Trump con la guerra de Irán y con las relaciones comerciales con España debería animar a las bolsas.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 2,73%, hasta los 19.104,3 puntos y nos quita todo lo ganado desde la segunda quincena del mes de junio, salvando por los pelos los 19.100 puntos y dejando en la cuneta el sueño de cerrar la semana conquistando los 20.000 puntos.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, continúa tensionado tras haber superado ayer los 80 dólares en formato intradiario.
- El precio del oro intenta reaccionar al alza tras las correcciones de la sesión de ayer que le llevaron a acercarse peligrosamente a los 4.000 dólares.
- El precio del bitcoin continúa con el soporte de los 61.400 dólares intacto aunque no puede reaccionar al alza tras las recientes correcciones.
- El par EURUSD consolida precios por encima del soporte de los 1,14 dólares por euro.
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Asía abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Más de 20 buques de la Marina de EE. UU. patrullando aguas de Medio Oriente
El Comando Central de EE. UU. dijo el 8 de julio en las redes sociales que más de 20 buques de la Marina de EE. UU. estaban patrullando aguas de Medio Oriente.
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El mercado chino de vehículos eléctricos registra un crecimiento estable en la primera mitad del año
La Asociación China de Fabricantes de Automóviles dijo que de enero a junio la producción de vehículos eléctricos alcanzó los 7,438 millones de unidades y las ventas de 7,446 millones de unidades, un aumento del 6,7% y 7,3% interanual; las exportaciones también aumentaron.
En junio, los vehículos eléctricos representaron casi el 60% de las ventas totales de coches nuevos.
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Balanza comercial alemana
La balanza comercial de Alemania, ajustada estacionalmente del mes de mayo queda en los 19.100 millones de euros frente a los 14.800 millones esperados y los 14.500 millones del mes anterior.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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State Street Global Advisors ve improbable que la renovada lucha en el Medio Oriente altere fundamentalmente las perspectivas del mercado
Elliot Hentov, estratega jefe de política macro de State Street Global Advisors, dice que la escalada renovada en el Medio Oriente es poco probable que altere fundamentalmente las perspectivas del mercado. Desde abril ha habido poca evidencia nueva sobre la disposición de cualquiera de las partes a escalar; ninguna de las partes parece buscar una reanudación total de las hostilidades, por lo que el conflicto podría, con el tiempo, disminuir.
En el escenario de guerra de primavera de SSGA, la firma asume que el Brent crudo rondará los 80 dólares por barril durante el resto del año para reflejar el riesgo residual ante cualquier alto al fuego.
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Australia e India firman un acuerdo de exportación de uranio mientras India expande la energía nuclear
Durante la visita del primer ministro Modi a Australia, los dos países firmaron un acuerdo que permite a Australia vender uranio a India para la generación de energía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de India dijo que las compras se utilizarán «únicamente para fines pacíficos».
La declaración no proporcionó volúmenes ni plazos. El primer ministro australiano, Albanese, dijo que se firmó un acuerdo administrativo para facilitar las exportaciones de uranio, ayudar a aumentar la participación de la energía de fuentes no fósiles y proporcionar un mercado adicional para el sector de recursos de Australia.
Australia posee las mayores reservas de uranio del mundo, pero solo tiene tres minas en operación, todas en Australia del Sur.
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Barclays prevé que la Fed mantendrá las tasas de interés hasta finales de 2027
La línea base de Barclays prevé que la Fed mantendrá sin cambios las tasas de política monetaria hasta finales de 2027. Sin embargo, los estrategas de Barclays señalan que el balance de riesgos se inclina hacia nuevos aumentos después de que las actas de la última política monetaria de la Fed mostraran que los participantes estaban cada vez más preocupados por la inflación y el riesgo de que siga siendo elevada de forma persistente, en parte debido a la fuerte demanda de inversión relacionada con la IA.
Los participantes siguen estando divididos respecto al rumbo futuro de la política.
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El efecto de la inflación
El Banco de Japón informa que varias regiones dijeron que las empresas continúan trasladando a los consumidores los costes laborales y de entrega en aumento mediante aumentos de precios.
Muchas empresas, incluidas las pequeñas, registraron aumentos salariales sustanciales este año, aunque algunas regiones dijeron que podría ser difícil seguir aumentando los salarios.
Varias regiones están informando que las empresas están considerando subir los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad a partir de este verano.
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Audax Renovables comunica la suscripción de un contrato de financiación revolving
Audax ha comunicado que ha suscrito un contrato de financiación revolving por un importe máximo agregado de 75 millones de euros con un sindicato de entidades financieras compuesto por ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas, S.A. Sucursal en España, Deutsche Bank, S.A.U., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Banco Santander, S.A. y Banca March, S.A., en calidad de coordinadores globales y prestamistas originales, actuando ABN AMRO Bank N.V. como agente de la financiación.
Los fondos disponibles bajo el Contrato se destinarán a necesidades generales corporativas y de capital circulante del Grupo.
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Marshall Wace amplía cortos en Acerinox
Marshall Wace LLP ha ampliado en un 0,09% su posición corta en ACERINOX hasta alcanzar el 0,7% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy