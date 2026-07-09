Logo de Binance sobre un gráfico de cotización.

Logo de Binance sobre un gráfico de cotización. Dado Ruvic. Reuters

Mercados

Binance carga contra la UE y MiCA: sólo el 30% de sus clientes 'huérfanos' ha ido a competidores regulados

El 70% ha salido hacia monederos de autocustodia.

El gigante aún no ha dado nuevos pasos para obtener la licencia MiCA.

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Las claves

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Binance critica la normativa MiCA de la Unión Europea tras no obtener a tiempo la licencia necesaria para operar bajo el nuevo marco regulatorio.

Según Binance, el 70% de los fondos que han salido recientemente de su plataforma se han dirigido a monederos de autocustodia, y no a competidores regulados.

Binance advierte que restringir su acceso no elimina la actividad con criptoactivos, sino que empuja a los usuarios hacia canales menos protegidos y fuera del perímetro regulado.

La compañía reitera su compromiso con Europa y la regulación MiCA, y afirma que seguirá colaborando con los reguladores para cumplir con la normativa.

Binance carga contra la Unión Europa y su normativa MiCA, cuya licencia no ha podido obtener a tiempo el gigante de los criptoactivos tras el fin del periodo transitorio para su obligatoriedad el 1 de julio.

Hace dos semanas, Binance retiró su petición de la licencia MiCA en Grecia y la solicitará en otro Estado europeo fuera de plazo. Mientras que sus competidores Coinbase, Kraken u OKX ya la tenían antes del plazo.

Ahora, Binance ha emitido un comunicado en el que asevera que, según un análisis interno y los datos on-chain disponibles públicamente, estiman que hasta un 70% de las recientes salidas de fondos desde Binance se han dirigido a monederos de autocustodia, en lugar de a entidades reguladas bajo MiCA.

Diferentes criptomonedas y sus cotizaciones.

"Restringir el acceso a Binance no hace que la actividad con criptoactivos desaparezca. Los usuarios simplemente trasladan su actividad a otros canales y, en muchos casos, parecen estar operando fuera del perímetro regulado, donde pueden existir menos garantías, una atención al cliente limitada, opciones más limitadas para recuperar fondos y una menor visibilidad para las autoridades", asegura Richard Teng, co-CEO de Binance.

"MiCA fue concebido para integrar la actividad con criptoactivos en un marco regulatorio claro, no para empujar a los usuarios hacia canales con una menor protección", critica abiertamente el mayor exchange de criptos del mundo.

Sin nuevos pasos

Y añade: "Las plataformas consolidadas y de gran tamaño, con sólidos sistemas de cumplimiento normativo, pueden detectar, investigar y actuar frente a los riesgos, colaborar con las autoridades y proteger a los usuarios cuando surgen incidencias. Los monederos de autocustodia no ofrecen los mismos mecanismos operativos".

Y finaliza Binance: "Si los objetivos de Europa son reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, y la protección de los usuarios, los resultados actuales deberían evaluarse en base a dichos objetivos".

Así, "Binance mantiene su compromiso con Europa, con los objetivos de MiCA y con seguir colaborando de forma constructiva con los reguladores en una trayectoria a largo plazo que cumpla con la normativa". Aunque todavía no ha trasladado en qué otro regulador europeo solicitará la licencia MiCA o para cuándo estima lograrla.