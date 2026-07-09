ACS inicia la formación de una figura de vuelta con un primer objetivo alcista en los 124,80 euros

Se recomienda establecer una orden de protección por debajo de 117,50 euros para limitar pérdidas ante la elevada volatilidad del mercado.

El rebote en las acciones de ACS está impulsado por un nuevo contrato de su filial Hochtief en Berlín y la integración de inteligencia artificial en su negocio.

El repunte de la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a poner el foco en la volatilidad del petróleo, despertando nuevamente el miedo a la inflación.

Por su parte, el Ibex 35 intentará frenar su racha negativa tras encadenar tres días de pérdidas, arrancando la sesión desde los 19.104 enteros tras el severo desplome del 2,7% sufrido ayer. Si analizamos los valores que componen nuestro principal índice, destacamos el comportamiento de rebote de las acciones de ACS.

Uno de los hechos que está influyendo positivamente en las acciones de la constructora es que Hochtief, su filial, ha obtenido un contrato de NTT Global Data Centers para construir un centro de datos en Berlín. El contrato, valorado en varios cientos de millones de euros, abarca la construcción de una instalación con una capacidad de 36 MW.

Además, en su afán de progreso, el grupo español ACS ha creado un ecosistema propio donde la inteligencia artificial y demás herramientas digitales ya forman parte de su día a día. Las aplicaciones basadas en inteligencia artificial alimentan el crecimiento interno de ACS y su cartera de negocio.

Analizando las acciones de ACS desde el punto de vista técnico, se observa una progresión netamente alcista desde los mínimos alcanzados el pasado 7 de abril en la zona próxima a los 41,50 euros por acción. Esta sucesión de mínimos y máximos crecientes ha formado una especie de dientes de sierra que han venido empujando su cotización al alza.

Pero lo más interesante para el valor es lo que ha ocurrido tras terminar el primer trimestre del ejercicio, puesto que nos ha dejado varios huecos alcistas que finalmente se han convertido en huecos de continuidad: el primero de ellos desde la zona de los 103,24 euros y el segundo en la zona de los 110 euros.

Estos gaps han permitido a los títulos de ACS alcanzar máximos históricos en formato intradiario justo en la jornada del pasado 7 de mayo, en la zona de los 139,10 euros por acción.

Evolución de las acciones de ACS.png Eduardo Bolinches TradingView

Tanto en su gráfico semanal como en el gráfico mensual se aprecia un conjunto de sus tres medias móviles más representativas —es decir, las de 50, 100 y 200 períodos para el corto, medio y largo plazo— con una pendiente alcista que favorece en todo momento el rebote de la constructora.

Sin embargo, tras la consecución de esos máximos históricos, los títulos de ACS han comenzado una fase de ajuste en forma de dos ondas bajistas que han llevado al precio a tantear la directriz alcista extendida desde los mínimos de noviembre de 2025, justo en la zona de los 120,50 euros, tras haber perdido soportes clave como los 132,20 y también los 125 euros.

De esta manera, y con el apoyo de la media móvil de 100 sesiones que logró en la sesión de ayer detener el avance de los bajistas, ACS trata de recuperar su directriz perdida (que pasa por los 120,50 euros por acción) aprovechando los altos niveles de sobreventa que experimenta el valor en el muy corto plazo.

En este sentido, ACS se encuentra preparada para iniciar un rebotetécnico, buscando niveles de referencia técnica en cuanto a soportes que se convierten ahora en resistencias, dejándonos claro cuáles son los objetivos para el valor.

Además, en su gráfico y durante los últimos meses (concretamente desde el pasado mes de abril), se aprecia un interesante aumento en el volumen de contratación cada vez que el valor ha logrado apoyar y sostener su cotización cerca de la zona de los 115 euros. Esto nos permite hablar de una posible fase de acumulación en una zona de soporte muy interesante.

Como estrategia a plantear, ACS necesita recuperar de forma clara, sostenida y con los filtros adecuados esa directriz alcista o zona de mínimos crecientes que se perdió en la jornada de ayer.

Así pues, en la medida que veamos a ACS superar la cota de los 121,50 euros, el valor generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra. Esta buscará un primer objetivo en la resistencia intermedia que tiene en los 124,80 euros y, una vez superado este umbral, el siguiente objetivo, algo más ambicioso, se situará en los 132 euros por acción.

Dado que la volatilidad del mercado es muy alta y últimamente nos movemos a golpe de titulares y declaraciones, y para evitar un posible e inesperado giro bajista, deberemos establecer una orden de protección para el valor por debajo de la zona de los 117,50 euros en base cierres. De esta forma acotaremos las pérdidas y podremos aprovecharnos de un rebote técnico del valor.