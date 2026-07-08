Repsol pisa el acelerador y planta cara al muro técnico que representan los 23 euros

El valor cotiza en una fase de consolidación entre los 19 y 24,24 euros por acción, defendiendo soportes clave como los 20,34 euros.

Las acciones de Repsol superan resistencias técnicas y, si cierran por encima de los 23 euros, podrían generar una señal clara de compra a corto plazo.

La petrolera ha incrementado su margen de refino a 14 dólares por barril, un 137% más respecto al segundo semestre de 2025.

Repsol se beneficia de la subida del petróleo, el pago de dividendos y el aumento del precio objetivo por parte de HSBC, que lo eleva a 26,50 euros.

La amenaza de ruptura en la tregua de Oriente Medio ha impulsado los precios del petróleo, mientras las bolsas aguantan estables y la deuda de EEUU retrocede. Los inversores quedan ahora a la espera de las actas de la Fed, que se publicarán al cierre del mercado europeo y darán pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

El Ibex 35, que en la víspera volvió a cerrar al alza por segunda sesión consecutiva, buscará no seguir alejándose de sus máximos históricos, pero, sobre todo, intentará hacerse con la cota psicológica de los 20.000 puntos. De entre sus integrantes, destacamos hoy miércoles el comportamiento, en el lado positivo, de las acciones de Repsol.

La petrolera acumula hoy varios factores muy positivos que están favoreciendo avances en la sesión de hoy. Por una parte, tenemos al precio del petróleo recuperando posiciones de forma clara, con una subida que, al momento de confeccionar estas líneas, es superior al 3%. Otro de los factores importantes para la compañía en la sesión de hoy es que abona un dividendo de 0,55 euros por acción.

Por otra parte, el valor también se ve favorecido por un aumento del precio objetivo por parte de los analistas de HSBC, quienes lo elevan desde los 25,50 hasta los 26,50 euros por título.

Además, en la sesión de ayer, la petrolera anunció que eleva su margen de refino hasta los 14 dólares por barril, lo que supone un crecimiento del 137% con respecto al segundo semestre de 2025, a la espera de la presentación oficial de resultados del segundo trimestre el próximo 23 de julio de 2026.

Si analizamos el valor bajo el punto de vista técnico y nos centramos en el largo plazo, vemos que desde la zona próxima a los 8,55 euros por título arrancó una fase tendencial muy alcista, con una formación de mínimos y máximos ascendentes.

Esta tendencia se vio acelerada durante los primeros compases del pasado mes de febrero, cuando los títulos de Repsol se abrieron paso hasta marcar unos máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado 19 de marzo, en la zona de los 24,28 euros por acción.

Repsol es un valor que se ha visto claramente favorecido por la subida constante del precio del crudo, pero que en los últimos meses acomete un interesante proceso de consolidación en un amplio lateral que va desde la zona próxima a los 19 euros hasta los máximos históricos en 24,24 euros por acción.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Además, el valor ha sabido defender zonas críticas de soporte, como fueron en su momento los 20,34 euros, donde los alcistas han sabido reaccionar con la contundencia necesaria para que podamos pensar que Repsol, hoy por hoy, es un valor atractivo bajo el punto de vista técnico.

En el muy corto plazo, observamos que la estructura de precios, que ya se encontraba bastante por encima de la media móvil de 200 períodos, ha sabido situarse también por encima de las medias móviles de 100 y de 50 sesiones, dejando atrás varios obstáculos técnicos que podrían frenar su avance en el corto plazo.

En la sesión de hoy, Repsol abre un importante hueco al alza que deja atrás también la resistencia horizontal situada en los 21,80 euros, dirigiéndose rápidamente a buscar el cierre del hueco bajista abierto desde la sesión del pasado 11 de junio, con origen en los 23,30 euros.

Así pues, y como niveles técnicos de referencia, en cuanto a resistencia tenemos la zona de los 22,96 euros, y como soporte importante, los 21,80 euros. De esta manera, en la medida en que veamos a los títulos de Repsol cerrar en dos sesiones diarias consecutivas o en una semanal por encima de los 23 euros, en ese momento la petrolera generará una interesante señal de compra de corto plazo.

Esto nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo situado en esos máximos históricos de 24,28 euros. Por encima de esa zona, Repsol entraría en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, y no tendrá referencias técnicas en cuanto a resistencias por el camino.

De darse las condiciones adecuadas para poder implementar esta estrategia, la orden de protección quedará situada a no más del 3% de nuestro nivel final de entrada.

Además, como alternativa a esta estrategia planteada y debido a la amplitud del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es probable que este hueco funcione como un imán para la cotización de Repsol.

De esta manera, en la medida en que veamos al valor acercarse a la zona de los 22 euros por título, Repsol volverá a generar una señal de entrada.

En este escenario, se buscarían objetivos cercanos a la zona de los 23 euros y podríamos establecer una orden de protección por debajo de los 21,50 euros, que son los mínimos de esta misma semana, con el único interés de establecer un control sobre un posible giro a la contra del propio mercado.