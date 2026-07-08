Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,22%, alejándose de los máximos históricos y de la barrera de los 20.000 puntos.

El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,22%, hasta los 19.640,2 puntos, lo que implica la segunda sesión consecutiva de caídas y nos aleja algo de la zona de máximos históricos y de la opción de hacerse con los 20.000 puntos antes de que finalice esta semana.

En Wall Street también tuvimos una sesión de correcciones capitaneadas por la caída del Nasdaq tecnológico.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,83 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,50 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,12 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,592 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 5,41 euros en base cierres.