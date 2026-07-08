Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,22%, alejándose de los máximos históricos y de la barrera de los 20.000 puntos.
Wall Street también registró una sesión de correcciones, lideradas por la caída del Nasdaq tecnológico.
Valores como Enagás, Azkoyen, Merlin Properties e IAG se mantienen bajo vigilancia por su buen comportamiento técnico y atractivo para inversores.
Se destacan estrategias con stop loss definidos para cada valor, buscando aprovechar la continuidad de las subidas en determinados títulos.
El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,22%, hasta los 19.640,2 puntos, lo que implica la segunda sesión consecutiva de caídas y nos aleja algo de la zona de máximos históricos y de la opción de hacerse con los 20.000 puntos antes de que finalice esta semana.
En Wall Street también tuvimos una sesión de correcciones capitaneadas por la caída del Nasdaq tecnológico.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Enagás: Ha cerrado en los 16,83 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base cierres.
- Azkoyen: Cerró en 14,50 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 13,88 euros en base cierres.
- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,12 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.
- IAG: Ha cerrado en los 5,592 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 5,41 euros en base cierres.