El Ibex 35 se hunde más de un 2% y el crudo repunta un 6% tras anunciar Trump que el alto el fuego con Irán "ha terminado"

Desde la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump también ha amenazado con cortar el comercio con España, calificando al país como un "socio terrible" de la Alianza.

Irán atacó embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, lo que ha reactivado la tensión y pone en riesgo el acuerdo de paz temporal firmado en junio.

Las principales bolsas europeas sufren desplomes superiores al 1,5% y los futuros de Wall Street anticipan pérdidas tras la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán.

El Ibex 35 cae un 2,69% y el petróleo Brent sube más de un 5,5% tras el anuncio de Trump de que el alto el fuego con Irán ha terminado.

Los mercados vuelven a sufrir las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. Tras varias semanas de tregua en Irán después de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo provisional de paz a 60 días el pasado 18 de junio, la tensión vuelve a activarse después de que Donald Trump haya anunciado que da el pacto por "terminado" y ambos países hayan retomado los ataques en la región.

Como consecuencia inmediata, las bolsas europeas retomaban caídas propias de las sesiones más críticas que se han vivido a lo largo del conflicto en Oriente Próximo. Unos descensos que no esquivaba la Bolsa de Madrid.

Así, el Ibex 35, el selectivo español, retrocedía un 2,69%, hasta los 19.111,60 puntos, pasada la media sesión de este miércoles, que ya comenzaba marcada por los números rojos. Con el retroceso, el índice nacional se aleja aún más de los máximos históricos que registró al término del pasado viernes y que le hacían soñar con sobrepasar la cota de los 20.000 enteros.

El resto de plazas europeas se sumaban a las presiones y se teñían de rojo. Las caídas en el Viejo Continente superaban el 1,5% para sus principales índices. En concreto, el Dax alemán cedía un 2,355%; el Cac francés, un 2,08%; el FTSE 100 británico, un 1,56% y el FTSE Mib italiano, un 1,59%.

Los descensos responden de forma directa al repunte de los precios del petróleo. Después de mantenerse durante varias sesiones en niveles previos a la guerra en Irán, el brent repuntaba este miércoles más de un 5,5%, hasta rozar los 79 dólares por barril.

Misma senda para el crudo de Texas. El petróleo estadounidense avanzaba un 5,78%, lo que le hacía situarse al filo de los 75 dólares por barril.

Las caídas en Europa se contagiaban rápidamente al mercado de futuros de Wall Street, que anticipaba una sesión marcada por las pérdidas en la Bolsa de Nueva York. En concreto, los del Dow Jones retrocedían un 1,13%, mientras que los del S&P 500 restaban un 0,86% y los del Nasdaq preveían descensos del 1,03%.

Tensión en Irán

Los inversores vuelven a dirigir su atención hacia Oriente Próximo después de varias semanas de calma en la región y con el paso por el estrecho de Ormuz practicamente restablecido, un punto fundamental para la relajación de los precios del petróleo.

Sin embargo, Irán acabó con esa presunta calma el pasado lunes tras atacar tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. El movimiento fue una antesala a la reavivación del conflicto y empezó a poner en riesgo el acuerdo de paz que Washington y Teherán habían firmado para poner fin a la guerra.

Estados Unidos no tardaba en contestar a los ataques. Las fuerzas del Comando Central estadounidense (Centcom) lanzaban en la noche del martes ataques "potentes" contra Irán en respuesta a sus últimas agresiones. Según el Ejército de EEUU se alcanzaron "más de 80 objetivos con munición de precisión". Pero tampoco aquí se quedaban las tensiones.

Desde la cumbre de la OTAN, que está teniendo lugar en Ankara (Turquía), Trump anunciaba que el alto al fuego establecido tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Teherán "ha finalizado".

"En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos… Algo les pasa. Están locos. Para mí, se ha acabado", ha expresado Trump durante un encuentro con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Sin embargo, el presidente estadounidense sí que se mantenía abierto a continuar con las negociaciones.

No es el único anuncio que llegaba este miércoles desde el escenario de Ankara. Donald Trump también ha elegido la cumbre de la OTAN para amenazar directamente a España.

El presidente de EEUU ha dado la orden de "cortar todo el comercio" con España tras calificarlo como "un socio terrible" de la Alianza Atlántica. Así lo ha manifestado en una intervención ante los medios acompañado del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, justo antes del inicio de la última sesión de trabajo de la cumbre en la que también ha anunciado que suspende todas sus visitas a España.