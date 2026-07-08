Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.100 puntos y el crudo repunta un 6% tras los ataques de EEUU a Irán

- El Ibex 35 cae un 2,59%, hasta los 19.127,29 puntos, pasada la media sesión de este miércoles. El selectivo se aleja de sus máximos históricos y encarrila su tercera sesión consecutiva en negativo.

- El récord del índice está ahora en los 19.852,40 puntos registrados al cierre de la sesión del pasado 3 de junio. En términos intradiarios, el techo son los 19.879,10 enteros.

- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo y retroceden más de un 1,5%. El Dax alemán cedía un 2,355%; el Cac francés, un 2,08%; el FTSE 100 británico, un 1,56% y el FTSE Mib italiano, un 1,59%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una sesión bajista. Los del Dow Jones retroceden un 1,13%, mientras que los del S&P 500 restan un 0,86% y los del Nasdaq prevén caídas del 1,03%.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, repunta un 5,95% y avista los 80 dólares.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 5,82%, hasta los 74,59 dólares por barril.

- Las tensiones se reavivan en Oriente Próximo. Donald Trump ha anunciado desde la cumbre de la OTAN de Ankara que el alto el fuego declarado con la firma del memorando de entendimiento "se ha acabado".

- Estados Unidos ha lanzado ataques "potentes contra Irán" según las fuerzas del Comando Central (Centcom) en respuesta a sus agresiones contra tres buques comerciales en la noche del pasado lunes.

- Washington ha revocado a Teherán la licencia para vender petróleo. Para EEUU ambas acciones buscan "imponer un alto precio" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y ha enmarcado sus operativos en una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.

- El mercado conocerá este miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y el jueves se harán públicas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo de junio, cuando la institución monetaria elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés.

- Los inversores esperan el comienzo de la nueva temporada de resultados, "la más importante de los últimos años según los analistas de XTB". De momento esta semana se harán públicas algunas cuentas, como las de Pepsi, Costco o Delta Air Lines.

- El precio del oro intenta reaccionar al alza tras las correcciones de la sesión de ayer que le llevaron a perder los 4.100 dólares, ahora recuperados.

- El precio del bitcoin continúa con la recogida de beneficios y pierde los 63.000 dólares.

- El par EURUSD puso ayer a prueba el soporte de los 1,14 dólares por euro y hoy intenta rebotar para alejarse de dicha zona.