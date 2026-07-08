Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.100 puntos y el crudo repunta un 6% tras los ataques de EEUU a Irán
Trump ha anunciado que "da por terminado" el alto el fuego con Irán.
El brent avista los 80 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cae un 2,59%, hasta los 19.127,29 puntos, pasada la media sesión de este miércoles. El selectivo se aleja de sus máximos históricos y encarrila su tercera sesión consecutiva en negativo.
- El récord del índice está ahora en los 19.852,40 puntos registrados al cierre de la sesión del pasado 3 de junio. En términos intradiarios, el techo son los 19.879,10 enteros.
- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo y retroceden más de un 1,5%. El Dax alemán cedía un 2,355%; el Cac francés, un 2,08%; el FTSE 100 británico, un 1,56% y el FTSE Mib italiano, un 1,59%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una sesión bajista. Los del Dow Jones retroceden un 1,13%, mientras que los del S&P 500 restan un 0,86% y los del Nasdaq prevén caídas del 1,03%.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, repunta un 5,95% y avista los 80 dólares.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 5,82%, hasta los 74,59 dólares por barril.
- Las tensiones se reavivan en Oriente Próximo. Donald Trump ha anunciado desde la cumbre de la OTAN de Ankara que el alto el fuego declarado con la firma del memorando de entendimiento "se ha acabado".
- Estados Unidos ha lanzado ataques "potentes contra Irán" según las fuerzas del Comando Central (Centcom) en respuesta a sus agresiones contra tres buques comerciales en la noche del pasado lunes.
- Washington ha revocado a Teherán la licencia para vender petróleo. Para EEUU ambas acciones buscan "imponer un alto precio" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y ha enmarcado sus operativos en una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.
- El mercado conocerá este miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y el jueves se harán públicas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo de junio, cuando la institución monetaria elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés.
- Los inversores esperan el comienzo de la nueva temporada de resultados, "la más importante de los últimos años según los analistas de XTB". De momento esta semana se harán públicas algunas cuentas, como las de Pepsi, Costco o Delta Air Lines.
- El precio del oro intenta reaccionar al alza tras las correcciones de la sesión de ayer que le llevaron a perder los 4.100 dólares, ahora recuperados.
- El precio del bitcoin continúa con la recogida de beneficios y pierde los 63.000 dólares.
- El par EURUSD puso ayer a prueba el soporte de los 1,14 dólares por euro y hoy intenta rebotar para alejarse de dicha zona.
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El selectivo español sigue recuperando lentamente
El selectivo español inicia una fase de recuperación tras contener el severo correctivo sufrido a primera hora.
Con un movimiento de reacción alcista, el índice reconquista con claridad el nivel de los 19.200 enteros, logrando estabilizar el tono defensivo de la sesión a pesar de que el signo negativo todavía predomina en la mayoría de sus valores.
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Blue Origin romperá su tradición histórica en busca de capital externo
La firma aeroespacial de Jeff Bezos busca abrir su accionariado para recaudar 10.000 millones de dólares a una valoración de 130.000 millones, según NYT DealBook.
El movimiento rompe con dos décadas de autofinanciación exclusiva por parte de su fundador y busca acelerar la competencia frente a SpaceX.
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El Ibex 35 sigue buscando la recuperación intradiaria
El selectivo español cotiza con caídas generalizadas y pelea por mantener la cota psicológica de los 18.200 enteros en una jornada dominada por el rojo.
Con Repsol como único sostén en positivo, Acerinox y Banco Santander lideran los desplomes en la parte baja de la tabla, seguidos de cerca por Amadeus e IAG con pérdidas que oscilan entre el 3,50% y el 4%.
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Nagel (BCE): «Con las noticias de Irán volvemos a la casilla de salida»
El banquero alemán defiende que el BCE decida los tipos de interés reunión a reunión ante la incertidumbre.
Nagel advierte de que el recrudecimiento de la tensión geopolítica en Oriente Medio rompe los planes previstos y obliga a extremar la prudencia monetaria.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 894,62 dólares (-4,66%)
Intel: 107,45 dólares (-2,66%)
NVIDIA: 193,90 dólares (-1,54%)
Tesla: 396,65 dólares (-1,55%)
AMD: 505,35 dólares (-2,09%)
Microsoft: 383,49 dólares (-1,38%)
Meta Platforms: 605,50 dólares (-1,64%)
Alphabet A: 361,85 dólares (-1,41%)
Broadcom: 368,00 dólares (-0,75%)
Palantir: 130,07 dólares (-3,20%)
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Bitcoin se gira a la baja tras chocar con la resistencia de los 64.000 dólares
La principal criptomoneda del mercado cotiza con signo negativo y cede casi un 2% hasta los 62.096 dólares.
Con este movimiento, el activo da forma a un rechazo técnico en las inmediaciones de los 64.000 dólares, una zona de resistencia clave que ha frenado en seco el impulso alcista de las últimas jornadas.
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Apple y Broadcom sellan un multimillonario acuerdo
Ambas compañías sellan una alianza multianual para el desarrollo de silicio personalizado y tecnología inalámbrica.
El acuerdo incluye la producción de 15.000 millones de chips en suelo estadounidense y una inversión de 1.500 millones de dólares por parte de Broadcom para ampliar su planta de Colorado.
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El Ibex 35 consolida posiciones y defiende la zona de los 19.100 puntos
El selectivo español logra estabilizarse y frena el ritmo de las caídas, entrando en una fase de consolidación técnica sobre la cota psicológica de los 19.100 enteros.
A pesar de este respiro, el índice arrastra un severo castigo del 2,45% que borra 480 puntos respecto al cierre de la sesión anterior, en un mercado defensivo donde Repsol resiste de forma solitaria como el único valor en terreno positivo.
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La CNMC aprueba con compromisos y condiciones que Decathlon compre varios activos de Intersport
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la compra de 18 activos de Intersport, compañía que se encuentra en concurso de acreedores, por parte de Decathlon, pero con una serie de compromisos y condiciones, según informa en un comunicado.
En concreto, el organismo presidido por Cani Fernández ha precisado que esta "autorización no es definitiva" y será comunicada al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para que decida si procede su elevación al Consejo de Ministros, que podrá valorar la operación según criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia.
Competencia acordó el pasado 30 de marzo el inicio de la segunda fase del análisis de esta operación, después de que en la primera fase detectara una elevada concentración en el mercado de venta de artículos deportivos, concretamente, en la venta de equipamiento, ropa y calzado deportivos de uso técnico.
CNMC señala riesgos para la competencia, ya que en ausencia de compromisos o condiciones, esta operación implicaría que Decathlon controlaría 15 activos en Tenerife, la mayoría en zonas atractivas, como centros comerciales, lo que podría dificultar el acceso de otros operadores al mercado, especialmente por la falta de espacio disponible en la isla.
Como consecuencia, podría producirse una reducción de la oferta y de la variedad de productos deportivos, especialmente de marcas de terceros, una disminución de la calidad y de la especialización del servicio, una pérdida de la cobertura geográfica o una reducción de los incentivos a la innovación en los establecimientos.
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Bankinter finaliza la integración de Bankinter Consumer Finance
Bankinter ha finalizado el proceso de fusión por absorción de su filial Bankinter Consumer Finance, tanto a nivel tecnológico como legal, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.
El banco ha explicado que la operación supone un "avance relevante" en la simplificación de la estructura del grupo y en el refuerzo de sus capacidades en el negocio de financiación al consumo y medios de pago.
Así, el negocio de financiación al consumo "continuará siendo estratégico" para Bankinter. Las capacidades de la filial pasan a incorporarse plenamente al banco, al igual que la plantilla, que ya se ha integrado totalmente.
Para los clientes, el proceso de integración se ha desarrollado con normalidad. No se han producido cambios en las condiciones ni los canales de atención y servicio.
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Accenture y Leonardo reforzarán la infraestructura digital de la OTAN por 200 millones
Accenture se ha adjudicado un contrato valorado en unos 200 millones de euros para reforzar la infraestructura digital de la OTAN, un proyecto en el que el grupo de consultoría colaborará con Leonardo.
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Unicaja refuerza su oferta a empresas
Unicaja ha anunciado este miércoles que ha reforzado su oferta de soluciones de financiación a empresas con el objetivo de "dar respuesta a las necesidades de liquidez en el corto plazo, mediante soluciones orientadas a optimizar la gestión del circulante".
Entre ellas, destaca el servicio de factoring, que permite anticipar el cobro de las facturas y mejorar la planificación financiera.
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Los futuros americanos vienen en negativo
Los futuros de los principales índices de Wall Street adelantan un tono negativo para esta tarde.
Así vienen:
Futuro del Dow Jones: -1,13% en 52.325 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,91% en 7.435 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -1,22% en 28.820 puntos.
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Se frena la inercia bajista del selectivo español al filo de esta cota
El selectivo español logra estabilizar su desplome y detiene la sangría justo en la frontera de los 19.100 enteros, registrando en estos momentos una caída del 2,67%.
En un escenario de pérdidas masivas, el índice se aferra a este soporte crítico con el único y exclusivo sostén de Repsol y Enagás, los dos únicos valores que consiguen mantenerse en terreno positivo.
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Los 'insiders' venden con agresividad en la última semana
Los altos directivos y grandes accionistas aceleran la salida de sus posiciones corporativas mediante notables flujos de ventas en los últimos días.
Esta salida coordinada de capital por parte de los conocedores de las compañías enciende las alarmas en el mercado, ante el temor de que anticipe un cambio de tendencia o el agotamiento de las recientes subidas generalizadas.
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Lingotes Especiales lidera un Mercado Continuo teñido de rojo
El valor encabeza las escasas subidas de la bolsa española con un avance del 1,82%, secundado por Montebalito e Iberpapel con alzas del 1,55% y 0,80% respectivamente.
El signo negativo domina con contundencia el resto de la tabla, lastrado por los severos desplomes de Nyesa, que encabeza las pérdidas perdiendo un 6,25%, junto a eDreams y Aperam, que retroceden por encima del 5,4%.
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El rojo se extiende por las principales plazas del Viejo Continente
La sangría bursátil se extiende por todo el Viejo Continente, provocando retrocesos generalizados en las principales plazas europeas.
Mientras el Ibex 35 lidera los desplomes cediendo un 2,73% atrapado en los 19.105 puntos, el Dax alemán se hunde un 2,45%, el Cac 40 de París retrocede un 2,19% y el Eurostoxx 50 pierde el listón del 2% con una caída del 2,08%.
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Bankinter finaliza la integración de Bankinter Consumer Finance
Bankinter ha finalizado el proceso de fusión por absorción de su filial Bankinter Consumer Finance, tanto a nivel tecnológico como legal, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.
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Costco dispara su negocio en España hasta 800 millones y reduce pérdidas
Su cifra de socios en España ha subido de 750.000 a 950.000 en un año y en marzo compró un terreno en Málaga para abrir su sexta tienda en el país.
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Se detiene la caída del Ibex 35
El selectivo español busca estabilizarse en el entorno de los 19.100 enteros, un nivel clave que por ahora contiene mayores caídas.
En una sesión de pérdidas generalizadas que superan el 4% en pesos pesados como Banco Santander, Acerinox e IAG, el índice intenta consolidar este soporte con el único apoyo de Repsol y apenas un par de valores en verde.