Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,85%, hasta los 19.683,8 puntos, anulando la subida del pasado viernes y sembrando las dudas sobre la fortaleza para hacerse con los 20.000 puntos antes de que finalice esta semana.

En Wall Street sin embargo tuvimos una sesión pintada de verde en la que el Dow Jones de Industriales volvió a marcar nuevos máximos históricos .

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,72 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 13,88 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,20 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,664 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros. Subimos nuestro stop loss inicial hasta los 5,41 euros en base cierres.