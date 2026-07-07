Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,22%) no logra recuperar los 19.700 puntos y cae lastrado por Wall Street
La sesión está marcada por las caídas asiáticas y las dudas por la tecnología.
Wall Street cotiza en rojo y el Nasdaq cede más de un 1%.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:44 Así abre Wall Street
- 14:31 Canadá sorprende con su superávit comercial
- 14:30 El empleo de la encuesta ADP en EE. UU. se desacelera
- 09:58 Analizamos el comportamiento de las acciones de Amadeus
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 09:00 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:46 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:31 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con un descenso del 0,22%, que le lleva a caer hasta los 19.640,1 puntos. El selectivo español se vuelve a alejar de sus máximos históricos aunque no sufre tanto con el resto de índices del Viejo Continente.
- El récord del índice está ahora en los 19.852,40 puntos registrados al cierre de la sesión del pasado 3 de junio. En términos intradiarios, el techo son los 19.879,10 enteros.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de rojo. El Dax alemán ha cedido un 1,4% presionado por las caídas de Siemens (-9,7%) e Infineon (-8,1%). El Cac francés ha caído un 0,52% y el FTSE Mib italiano, un 0,88%. Sólo el FTSE 100 británico ha logrado desmarcarse de las caídas y ha terminado la sesión en positivo al avanzar un 0,16%.
- Las caídas son las protagonistas de la sesión en Wall Street. El Nasdaq lidera las pérdidas y cede un 1,38%. El S&P 500 retrocede un 0,64% y el Dow Jones resta un 0,39%.
- Este martes se estrenará en el Nasdaq 100 SpaceX, la compañía de fabricación aeroespacial de Elon Musk. Desde XTB destacan que su entrada en el selectivo le permitirá acceder a capital proveniente de los fondos de gestión privada. Esto puede suponer compras de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.
- La sesión de este martes ya ha venido marcada por las caídas en los mercados asiáticos. El Kospi surcoreano ha retrocedido un 4,91% mientras que el Nikkei japonés ha cedido un 2,22% y el Hang Seng un 1,1%, tras las dudas por las compañías tecnológicas.
- Samsung multiplicó por 19 su beneficio según sus resultados preliminares del segundo trimestre. Pese a sus buenos resultados, que superaron las expectativas de los analistas, la compañía no ha logrado convencer al mercado y sus títulos han caído un 6,9%.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, repunta un 2,5% y roza los 74 dólares por barril después de que Irán haya retomado los ataques en el estrecho de Ormuz.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 2,64%. El barril de WTI vuelve a superar los 70 dólares.
- Irán ha vuelto a atacar Ormuz. En concreto, el país lanzó al menos dos proyectiles contra barcos comerciales en la noche de lunes. Los ataques hacen peligrar el acuerdo de paz entre el país y EEUU
- El mercado conocerá el miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y un día después, el jueves, se harán públicas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo de junio, cuando la institución monetaria elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés.
- Los inversores esperan el comienzo de la nueva temporada de resultados, "la más importante de los últimos años según los analistas de XTB". De momento esta semana se harán públicas algunas cuentas, como las de Pepsi, Costco o Delta Air Lines.
- El precio del oro vuelve a girarse ante la resistencia de los 4.200 dólares y ahora toca buscar soportes de corto plazo para evitar perder los 4.100.
- El precio del bitcoin sufrió ayer una gran volatilidad aunque terminó con ganancias. Este martes avanza un 0,74% y se mantiene al filo de los 64.000 dólares.
- El par EURUSD se estabiliza sobre los 1,14 dólares por euro, pero muestra problemas para seguir escalando.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión de gran volatilidad para el Ibex 35. El selectivo español se ha visto envuelto en constantes idas y venidas a lo largo de toda la jornada, en la que se han alternado goteos a la baja con recuperaciones alcistas que no lograban consolidarse del todo.
Finalmente, han sido los bajistas quienes se están llevando el gato al agua en este tramo final de la sesión. A falta de poco menos de media hora para que el mercado europeo eche el cierre, el índice cotiza en terreno ligeramente negativo con una caída del 0,10% en los 19.670 puntos.
Las primeras posiciones de la tabla se han ido sucediendo de forma intermitente a medida que transcurría el día, evidenciando la falta de un rumbo claro en el mercado.
El podio de ganadores está compuesto por: Puig Brands (+1,90%), Telefónica (+1,57%) y Logista (+1,19%).
Los valores más castigados son, a esta hora: Solaria (-3,20%), Acciona (-3,15%) y Ferrovial (-2,46%).
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Johnson & Johnson lidera las alzas en el Dow Jones mientras Caterpillar lastra al índice
Si echamos la mirada al promedio industrial Dow Jones, Johnson & Johnson se posiciona como el valor más alcista de la sesión con una subida del 3,71%.
Le siguen de cerca Salesforce con avances del 3,09% y Coca-Cola que suma un 2,76%.
En la parte baja de la tabla, la presión vendedora se ceba con Caterpillar, que pierde un 5,63%, acompañada por Honeywell con un recorte del 2,34% y Nvidia que cede un 1,62%.
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Tensión en el Ibex 35: perfora los 19.700 puntos y roza los números rojos
El selectivo español acaba de marcar nuevos mínimos de la sesión tras perforar el soporte de los 19.700 puntos.
El índice sufre un rápido deterioro y se sitúa a tan solo 10 puntos de borrar todo el avance de la jornada y entrar en terreno negativo.
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Le está costando al Ibex 35 recomponerse
Al selectivo español le está costando recuperar el pulso tras el último revés sufrido a manos de los bajistas, que salieron al corte justo al alcanzar la zona de los 19.800 puntos.
Aunque el índice mantiene su sesgo alcista de fondo, el empuje comprador ha ido perdiendo fuelle a lo largo de la jornada y las ganancias se reducen ahora mismo a un tímido 0,18%.
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El euro consolida niveles al filo de los 1,1450 dólares
La divisa europea afronta una nueva jornada de consolidación en su cruce frente al billete verde, manteniendo el pulso cerca de la zona de los 1,1450 dólares.
El movimiento técnico sigue dibujando una estructura de mínimos y máximos crecientes que da forma a un rebote sostenido desde los mínimos de este ejercicio. En estos momentos, el euro cede un tímido 0,12% para situarse en las 1,1428 billetes verdes.
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Nueva vuelta atrás del Ibex 35
Los bajistas vuelven a atacar y provocan la pérdida de unos 50 puntos desde máximos de la sesión. El sesgo sigue siendo positivo.
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Caída del 6% para el sector de los semiconductores
Las compañías de semiconductores sufren un duro revés en la sesión bursátil, arrastrando al sector tecnológico con una caída en bloque del 6%.
El fuerte correctivo propina un frenazo en seco a los fabricantes de chips, desatando una oleada de ventas ante el temor a una menor demanda global y un repunte de las tensiones comerciales en los mercados internacionales.
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El Ibex 35 aprovecha el impulso de Wall Street para rozar los 19.800 puntos
El selectivo español ha tomado aire con la apertura del mercado americano, regresando con fuerza a la zona de máximos del día. Con un avance del 0,53%, el índice vuelve a acechar la barrera de los 19.800 puntos.
El rebote actual viene respaldado por el empuje de dos cotizadas como Telefónica y Puig Brands, cuyos títulos registran alzas superiores al 2%.
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Así abre Wall Street
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Se eleva la volatilidad antes de la apertura americana
El selectivo español ha elevado la tensión en el mercado justo antes de la apertura de Wall Street. La reacción alcista desde los mínimos de la jornada se ha topado con la resistencia de los 19.780 puntos, zona desde la cual el índice ha protagonizado un giro bajista en forma de V invertida.
A pesar del zarpazo de las ventas, el indicador retiene un avance del 0,25 %, liderado en la parte alta por Puig Brands, Telefónica e Inditex, mientras que Acciona, Solaria y Sacyr penalizan al selectivo en el fondo de la tabla.
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Inditex hace los deberes y aprueba un dividendo de 1,75 euros
La Junta General de Accionistas de Inditex ha dado luz verde a las cuentas anuales y al informe de gestión del ejercicio social 2025.
Los accionistas han ratificado el reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción, dividido en dos pagos de 0,875 euros: el primero ya fue abonado el pasado 4 de mayo y el segundo se hará efectivo el 2 de noviembre de 2026.
Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente de la compañía.
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El Ibex 35 reacciona y frena el goteo a la baja
El selectivo español ha logrado sacudirse la presión vendedora al reaccionar con fuerza desde los mínimos de la sesión.
El goteo bajista que amenazaba el soporte clave ha tocado a su fin gracias al impulso de los últimos datos macroeconómicos publicados, permitiendo al Ibex 35 anotarse una ganancia del 0,32 % para situarse en la cota de los 19.747 puntos.
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Canadá sorprende con su superávit comercial
La balanza comercial ha arrojado lecturas dispares en Norteamérica. En Canadá, el superávit comercial de mayo escaló con fuerza hasta los 4.240 millones de dólares, superando con creces los 2.800 millones previstos y los 3.410 millones del mes anterior.
Por su parte, el déficit comercial de Estados Unidos en mayo se situó en los 77.600 millones de dólares. Aunque la cifra mejora las previsiones del consenso —que vaticinaba un saldo negativo de 78.300 millones—, supone un deterioro frente al dato del mes previo, que fue de 54.600 millones de dólares.
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El empleo de la encuesta ADP en EE. UU. se desacelera
El mercado laboral estadounidense muestra síntomas de fatiga tras la publicación del informe de empleo de la consultora ADP.
La creación de puestos de trabajo privados se desaceleró hasta los 21.000 en su última lectura, confirmando la tendencia a la baja frente a los 24.300 registrados en la semana precedente, que ya venían de sufrir un recorte desde los 30.800 empleos iniciales.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 935,35 dólares (-5,02%)
NVIDIA: 192,13 dólares (-1,75%)
Intel: 117,95 dólares (-3,48%)
AMD: 530,50 dólares (-3,90%)
Tesla: 417,64 dólares (-0,51%)
Microsoft: 391,71 dólares (+1,29%)
Meta Platforms: 602,75 dólares (+0,41%)
Robinhood Markets: 116,73 dólares (-0,70%)
Amazon.com: 245,74 dólares (+0,65%)
Broadcom: 365,31 dólares (-2,30%)
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Atención: comienzan a perderse los mínimos intradía
En estos instantes comienza a perderse la zona de los 19.700 puntos. La presión bajista es incesante y de continuar así, entraremos en rojo en breve.
El selectivo español gana solamente 9 puntos desde el cierre anterior.
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Divergencias en la renta variable. Resumen a media sesión
Sesión de más a menos en los índices europeos y, especialmente, en el Ibex 35, que suma solamente un 0,19%. Están aguantando el tirón valores como Inditex o Telefónica, situándose en la parte alta de la tabla del selectivo español, donde a partir de la quinta posición ya aparece el sector bancario.
Por su parte, el signo en los índices europeos ahora mismo es mixto, una tendencia que también vienen replicando los futuros americanos.
En los mercados de divisas y materias primas, el oro desciende un 0,16%, lo mismo que el par euro/dólar, que logra aguantar por encima de los 1,14. Mientras tanto, Bitcoin pierde un 1% en estos momentos.
Como conclusión de la jornada, se están observando enormes divergencias en la renta variable en general.
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Bitcoin topa con la barrera de los 64.000 dólares e inicia un leve ajuste
La principal criptomoneda del mercado frena su impulso alcista al encallarse en la zona clave de los 64.000 dólares, una resistencia que ya se le atragantó en la sesión precedente.
Ante los elevados niveles de sobrecompra, Bitcoin cede hoy un 1,10 % y retrocede hasta los 63.297 dólares. Este movimiento se digiere como una corrección técnica saludable que encaja dentro del canal de rebote iniciado desde los mínimos del año.
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Inditex (+1,34%) pasa a liderar la tabla del Ibex 35
Junto con Logista y Cellnex son, ahora mismo, los valores más alcistas del Ibex 35 y los que están permitiendo que el índice no pierda los 19.700 puntos.