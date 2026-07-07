Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,22%) no logra recuperar los 19.700 puntos y cae lastrado por Wall Street

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con un descenso del 0,22%, que le lleva a caer hasta los 19.640,1 puntos. El selectivo español se vuelve a alejar de sus máximos históricos aunque no sufre tanto con el resto de índices del Viejo Continente.

- El récord del índice está ahora en los 19.852,40 puntos registrados al cierre de la sesión del pasado 3 de junio. En términos intradiarios, el techo son los 19.879,10 enteros.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de rojo. El Dax alemán ha cedido un 1,4% presionado por las caídas de Siemens (-9,7%) e Infineon (-8,1%). El Cac francés ha caído un 0,52% y el FTSE Mib italiano, un 0,88%. Sólo el FTSE 100 británico ha logrado desmarcarse de las caídas y ha terminado la sesión en positivo al avanzar un 0,16%.

- Las caídas son las protagonistas de la sesión en Wall Street. El Nasdaq lidera las pérdidas y cede un 1,38%. El S&P 500 retrocede un 0,64% y el Dow Jones resta un 0,39%.

- Este martes se estrenará en el Nasdaq 100 SpaceX, la compañía de fabricación aeroespacial de Elon Musk. Desde XTB destacan que su entrada en el selectivo le permitirá acceder a capital proveniente de los fondos de gestión privada. Esto puede suponer compras de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.

- La sesión de este martes ya ha venido marcada por las caídas en los mercados asiáticos. El Kospi surcoreano ha retrocedido un 4,91% mientras que el Nikkei japonés ha cedido un 2,22% y el Hang Seng un 1,1%, tras las dudas por las compañías tecnológicas.

- Samsung multiplicó por 19 su beneficio según sus resultados preliminares del segundo trimestre. Pese a sus buenos resultados, que superaron las expectativas de los analistas, la compañía no ha logrado convencer al mercado y sus títulos han caído un 6,9%.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, repunta un 2,5% y roza los 74 dólares por barril después de que Irán haya retomado los ataques en el estrecho de Ormuz.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 2,64%. El barril de WTI vuelve a superar los 70 dólares.

- Irán ha vuelto a atacar Ormuz. En concreto, el país lanzó al menos dos proyectiles contra barcos comerciales en la noche de lunes. Los ataques hacen peligrar el acuerdo de paz entre el país y EEUU

- El mercado conocerá el miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y un día después, el jueves, se harán públicas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo de junio, cuando la institución monetaria elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés.

- Los inversores esperan el comienzo de la nueva temporada de resultados, "la más importante de los últimos años según los analistas de XTB". De momento esta semana se harán públicas algunas cuentas, como las de Pepsi, Costco o Delta Air Lines.

- El precio del oro vuelve a girarse ante la resistencia de los 4.200 dólares y ahora toca buscar soportes de corto plazo para evitar perder los 4.100.

- El precio del bitcoin sufrió ayer una gran volatilidad aunque terminó con ganancias. Este martes avanza un 0,74% y se mantiene al filo de los 64.000 dólares.

- El par EURUSD se estabiliza sobre los 1,14 dólares por euro, pero muestra problemas para seguir escalando.