Amadeus reforzará su estructura técnica si logra batir la zona de control en los 52,50 euros

Se recomienda establecer un stop-loss del 3% ante la volatilidad actual y la cercanía del Ibex 35 a la zona psicológica de los 20.000 puntos.

El valor busca superar la resistencia de los 52,50 euros por acción, lo que podría abrir el camino hacia los 54 y 55,75 euros según análisis técnico.

Las posiciones cortas en Amadeus se están reduciendo, con AQR Capital Management y Marshall Wace disminuyendo sus apuestas bajistas al 0,50%.

Amadeus destaca en el Ibex 35 tras el aumento de la participación de Goldman Sachs hasta el 4,304%, su máximo desde 2012.

A pesar de los excelentes resultados financieros de Samsung, el escepticismo y la inquietud siguen planeando sobre el sector tecnológico. La desconfianza persistió incluso después de que Wall Street viviera una jornada histórica este lunes, con un Dow Jones que rompió récords al superar la barrera inédita de los 53.000 puntos.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró ayer con una caída del 0,85%, comienza a dudar frente a la zona clave y psicológica de los 20.000 puntos, aunque todavía quedan varias sesiones esta semana para conseguirlo. Analizando los valores de su composición, destaca hoy martes el comportamiento de las acciones de Amadeus.

Uno de los hechos que más está favoreciendo las subidas de hoy en Amadeus es que Goldman Sachs ha elevado su presencia en el capital social de la compañía al 4,304%, alcanzando el máximo de participación en la firma tecnológica de viajes desde su irrupción en marzo de 2012, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El segundo peor valor del Ibex 35 en 2026 recoge así un balón de oxígeno al ver cómo se están cerrando posiciones cortas. La reacción se produce en un momento en el que los bajistas están levantando el pie del acelerador en el proveedor de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector mundial del viaje y el turismo.

De esta manera, durante esta semana, AQR Capital Management ha reducido su posición corta desde el 0,59% hasta el 0,50%, su nivel más bajo desde el pasado mes de marzo. Asimismo, el 19 de junio fue Marshall Wace quien redujo el volumen de sus posiciones cortas desde el 0,58% hasta el 0,50%.

Si analizamos los títulos de Amadeus desde el punto de vista técnico, observamos que, tras un duro proceso correctivo iniciado en junio de 2025 cerca de la zona de los 72,50 euros por acción —y tras alcanzar unos mínimos de este ejercicio 2026 cerca de la zona de los 45,70 euros, lo que supuso una pérdida de capitalización bursátil de más del 37%—, el valor trata de reconstruirse.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches TradingView

Desde estos mínimos, Amadeus está formando una estructura de mínimos y máximos crecientes perfectamente canalizada que puede derivar en una recuperación de medio plazo, llevando al valor a niveles sensiblemente superiores una vez purgados los excesos de sobreventa acumulados.

La cotización de Amadeus (AMS) muestra una estructura de consolidación de corto plazo muy clara tras haber corregido desde los máximos de junio.

El precio se encuentra batallando en una zona clave que definirá su próximo movimiento tendencial. Además, el precio de sus acciones ya ha superado dos de sus referencias técnicas más importantes, como son la media móvil de 100 y la de 50 periodos, situándose actualmente muy por encima de ambas. Un síntoma inequívoco de fortaleza.

Si nos fijamos en los volúmenes de negociación, observamos que Amadeus ha elevado su volumen de títulos justo en la zona de soporte intermedio situada en las inmediaciones de los 50 euros. En esta zona se aprecia una posible fase de acumulación de títulos durante las últimas semanas, un hecho que podría propiciar que experimente algún tipo de avance sostenido en el corto plazo.

Teniendo en cuenta esta estructura alcista perfectamente canalizada y que Amadeus se encuentra ahora mismo frente a una zona de resistencia intermedia situada en los 52,50 euros por acción, la superación de la misma despejaría el camino para alcanzar la zona de los 54 euros, que es su siguiente zona de control. Por encima de ahí, los objetivos serían mucho más ambiciosos.

Así pues, Amadeus mantiene un potencial alcista bastante interesante desde el punto de vista técnico. En la medida en que el valor supere la zona de los 52,50 euros en niveles de cierre diario consecutivo o en cierre semanal, generará una primera señal de entrada.

Este hecho, en el momento que ocurra, nos permitirá introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo cercano a la zona de los 54 euros por acción, y un segundo objetivo en la media móvil de 200 periodos, que ahora mismo se encuentra en la zona de los 55,75 euros.

No obstante, dada la volatilidad del propio mercado de renta variable y la cercanía del Ibex 35 a la zona psicológica de los 20.000 puntos —lo que podría provocar un giro a la baja en cualquier momento—, se aconseja establecer una orden de protección o stop-loss que pase por no ceder más del 3% desde nuestro nivel de entrada. De esta manera acotaremos cualquier fase de ajuste técnico que pueda perjudicar nuestra estrategia.