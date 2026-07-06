Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una subida del 0,92%, hasta los 19.852,4 puntos confirmando la fortaleza del escape del estrecho rango de contratación en el que estuvo atrapado durante dos semanas.

En Wall Street estuvo cerrado por festividad del 4 de julio, aunque los futuros sí que estuvieron cotizando con subidas, con la excepción del Dow Jones de Industriales. No obstante, como suele ser habitual, fue una sesión con muy bajo volumen.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,93 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,60 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 13,66 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,43 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,57 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros con un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.