Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 puntos y se aleja de sus máximos históricos
El selectivo español lidera las caídas del Viejo Continente, cuyos índices se dividen entre pérdidas y ganancias.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cae un 0,71%, hasta los 19.714,46 puntos, en la media sesión de este lunes. El selectivo español terminó la semana renovando sus máximos históricos. El récord del índice está ahora en los 19.852,40 puntos registrados al cierre de la sesión del viernes. En términos intradiarios, el techo son los 19.879,10 enteros.
- Las principales bolsas europeas arrancan la semana divididas entre pérdidas y ganancias. El FTSE 100 británico se une a las caídas del Ibex 35 -que lidera los descensos del Viejo Continente- y cede un 0,09%. El Cac francés, el Dax alemán y el FTSE Mib italiano se mantienen al alza y avanzan entre un 0,05% y un 0,2%.
- Los futuros de Wall Street pronostican un inicio de sesión en positivo. Los avances van entre el 0,01% y el 1%. La Bolsa de Nueva York vuelve a estar operativa tras permanecer cerrada el viernes por la celebración del Día de la Independencia en EEUU.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene prácticamente plano en los 72 dólares por barril.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 0,26%. El barril de WTI está en los 68,87 dólares por barril.
- Según los analistas del portal Market Screener, la estabilización de los precios del petróleo en niveles previos a la guerra en Irán "sugiere que el mercado ha pasado claramente página del conflicto en Oriente Próximo". A ello se suma el aumento de la OPEP+ en otros 188.000 barriles diarios su oferta a partir de agosto.
- Las conversaciones entre EEUU e Irán, que actualmente se encuentran pausadas, se retomarán una vez pase el funeral de Ali Jamenei, que concluye el jueves.
- A diferencia de la anterior, esta semana contará con pocas referencias para los inversores.
- El mercado conocerá el miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y un día después, el jueves, se harán públicas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo de junio, cuando la institución monetaria elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés.
- Los inversores esperan el comienzo de la nueva temporada de resultados, "la más importante de los últimos años según los analistas de XTB". De momento esta semana se harán públicas algunas cuentas, como las de Pepsi, Costco o Delta Air Lines.
- El precio del oro presenta problemas para reconquistar los 4.200 dólares.
- El precio del bitcóin busca la recuperación de los 64.000 dólares para estirar la reacción alcista.
- El par EURUSD se consolida sobre los 1,14 dólares por euro, pero no parece tener fuerza para escalar más arriba.
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Resumen a media sesión
Jornada de notables contrastes en las plazas europeas. Mientras el CAC 40 parisino cotiza plano y sin rumbo claro, el Ibex 35 acusa la presión vendedora y se desmarca del continente con una caída del 0,83%. El optimismo se traslada al otro lado del Atlántico, donde los futuros americanos apuntan a una apertura alcista con avances generalizados, liderados por un sector tecnológico que sube más del 1%.
En las materias primas, el petróleo muestra divergencias y cotiza al filo de la cota psicológica de los 70 dólares por barril, coincidiendo con ligeras caídas en el oro y la plata. En el terreno de los activos digitales, el Bitcoin también cede posiciones hasta los 62.851 dólares.
Por último, el mercado de divisas muestra al euro perdiendo algo de tracción frente al billete verde, aunque el par Euro/Dólar logra encontrar un apoyo técnico relevante en el nivel de los 1,14 dólares.
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Bitcoin se toma un respiro tras romper su directriz bajista
La principal criptomoneda del mercado interrumpe una racha de cinco jornadas consecutivas al alza y retrocede un 1,20%, situando su cotización en el entorno de los 62.824 dólares.
A pesar de este descanso técnico en la sesión, el activo ha logrado perforar al alza la directriz bajista que se extendía desde los máximos de mayo, liberando parte de la presión vendedora a corto plazo.
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Los bajistas golpean de nuevo al Ibex 35 tras marcar mínimos de la sesión
El principal índice de la bolsa española cede ante la presión vendedora y profundiza sus caídas hasta el 0,86%, marcando nuevos mínimos de la jornada.
En contraposición a la tendencia general del selectivo, Amadeus lidera las ganancias seguido de cerca por IAG e Indra, con avances que en los tres valores rondan el 2% para intentar amortiguar el castigo en el parqué.
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Citi mejora el precio objetivo de Sabadell y Unicaja
En concreto, en el caso de Banco Sabadell, los estrategas de la entidad estadounidense le otorgan ahora un precio objetivo de 3,15 euros por acción, frente a los 3 euros anteriores. Han reiterado su consejo de neutral.
Por su parte, respecto a Unicaja Banco, la mejora de precio también ha sido ligera. En Citi otorgan a sus títulos un precio objetivo de 2,98 euros, frente a los 2,75 euros anteriores, y mantienen su recomendación de neutral.
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Se frena la reacción alcista
El selectivo español logra mantenerse por encima de la cota clave de los 19.700 puntos a media sesión.
Pese a ello, los números rojos siguen dominando el parqué madrileño con un descenso del 0,70% en una jornada marcada por la cautela de los inversores.
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Atención a Técnicas Reunidas que logra un macrocontrato de 570 millones en Canadá
La ingeniería española construirá en consorcio una central eléctrica de ciclo combinado de 932 MW en Alberta para alimentar en exclusiva un gran centro de datos.
El proyecto, valorado en 917 millones de dólares canadienses para la firma, prevé su entrada en funcionamiento en 2030 y contará con un diseño preparado para la futura captura de carbono.
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Wall Street adelanta una apertura alcista tras el festivo del viernes
Los futuros americanos adelantan una apertura alcista para esta tarde tras la vuelta a la cotización del mercado americano después del festivo del pasado viernes.
Así cotizan sus futuros:
Futuro del Dow Jones: 0,00% en 52.889 puntos.
Futuro del S&P 500: +0.41% en 7.514 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: +1,10% en 29.651 puntos.
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El Ibex 35 activa una interesante recuperación intradía
El selectivo español rebota cerca de 30 puntos desde la zona de mínimos de la sesión en un intento por frenar la racha de ventas.
A pesar de este ligero respiro técnico en el parqué, las fuerzas vendedoras siguen dominando la jornada.
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El oro sigue condicionado por la presión bajista
El metal precioso cotiza en el entorno de los 4.150 dólares por onza tras registrar un leve descenso del 0,43%.
Pese a los intentos de recuperación por consolidar los 4.149 dólares, la presión vendedora ejercida desde los máximos del pasado mes de marzo cerca de la zona de los 5.400 dólares continúa vigente y frena de momento un rebote mayor en el metal de referencia.
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La pérdida de los 19.700 puntos agudiza los números rojos en el Ibex 35
El principal índice de la bolsa española profundiza su tendencia bajista y cede también la cota de los 19.700 enteros a media sesión.
La aceleración de las ventas eleva los retrocesos acumulados hasta el 0,83%, lo que supone una pérdida de 165 puntos con respecto al cierre de la jornada anterior.
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El petróleo estabiliza su cotización tras frenar las caídas a corto plazo
El crudo de referencia en Europa avanza un leve 0,03% hasta situarse en los 71,82 dólares por barril, mostrando una pausa en la tendencia bajista reciente.
Por su parte, el barril estadounidense West Texas cotiza a contracorriente y registra un descenso del 0,39% para cruzar los 68,42 dólares en una sesión marcada por la consolidación de niveles.
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Adolfo Domínguez lidera el Mercado Continuo mientras Arima Real Estate encabeza los números rojos
La firma textil comanda las alzas del mercado continuo español con un avance del 6,67%, seguida por las subidas de Deoleo y Prosegur.
En la parte baja de la tabla, Arima Real Estate se sitúa como el valor más castigado de la sesión al ceder un 5,98 %, arrastrando también a terreno negativo a Vocento y Grenergy Renovables.
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La compraventa de vivienda cae un 7,6% en mayo y suma cinco meses de caídas
La compraventa de vivienda ha descendido un 7,6% en mayo, hasta una total de 61.140 operaciones, y suma cinco meses consecutivos de descensos.
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El Ibex 35 frena su caída en el entorno de los 19.700 puntos
El selectivo español estabiliza su cotización tras encontrar apoyo en las inmediaciones de los 19.700 enteros a media sesión.
Amadeus, Indra e IAG, cuyos avances superiores al 2% lideran las ganancias del índice e intentan contener la presión vendedora.
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El comercio minorista de la eurozona repunta
El comercio minorista de la eurozona ha repuntado en mayo al mostrar un crecimiento de sus ventas del 0,2% frente al mes anterior, cuando el volumen bajó un 0,3%, según los datos aportados por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE).
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Peligran los 19.700 puntos del selectivo español
La caída desde máximos de la sesión sigue su curso y el índice español se acerca peligrosamente a la cota de los 19.700 puntos. El retroceso es ya del 0,67%.
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Tono mixto en Europa
Las principales plazas europeas cotizan con signo dispar mientras el selectivo español se sitúa a la cola de la jornada al ceder un 0,64%.
Así están el resto de plazas europeas más importantes:
Cac 40: +0,20% en 8.525 puntos.
Dax: +0,08% en 25.819 puntos.
Euro Stoxx 50: -0,10% en 6.404 puntos.
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Se acelera la corrección en el Ibex 35
El principal índice de la bolsa española amplía los números rojos y pierde 126 puntos con respecto al cierre precedente.
El empeoramiento generalizado del mercado deja cada vez menos componentes en terreno positivo, destacando los severos retrocesos sufridos por Acciona y Repsol.
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Se pierden los mínimos de la jornada
La cotización del selectivo español acelera los números rojos y marca nuevos mínimos intradía tras no lograr mantener las cotas previas.
El rechazo sufrido en la zona de los 19.820 puntos ha tenido como consecuencia un reconocimiento inmediato de las caídas, consolidando la debilidad de la jornada.
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El selectivo español mira hacia mínimos de la sesión
La cotización del selectivo español acelera su movimiento correctivo intradiario ante la total ausencia de presión compradora en el parqué.
Las ventas ganan fuerza de manera progresiva y empujan al índice de referencia a aproximarse peligrosamente a su nivel más bajo de la sesión.