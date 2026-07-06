Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 puntos y se aleja de sus máximos históricos

- El Ibex 35 cae un 0,71%, hasta los 19.714,46 puntos, en la media sesión de este lunes. El selectivo español terminó la semana renovando sus máximos históricos. El récord del índice está ahora en los 19.852,40 puntos registrados al cierre de la sesión del viernes. En términos intradiarios, el techo son los 19.879,10 enteros.

- Las principales bolsas europeas arrancan la semana divididas entre pérdidas y ganancias. El FTSE 100 británico se une a las caídas del Ibex 35 -que lidera los descensos del Viejo Continente- y cede un 0,09%. El Cac francés, el Dax alemán y el FTSE Mib italiano se mantienen al alza y avanzan entre un 0,05% y un 0,2%.

- Los futuros de Wall Street pronostican un inicio de sesión en positivo. Los avances van entre el 0,01% y el 1%. La Bolsa de Nueva York vuelve a estar operativa tras permanecer cerrada el viernes por la celebración del Día de la Independencia en EEUU.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene prácticamente plano en los 72 dólares por barril.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 0,26%. El barril de WTI está en los 68,87 dólares por barril.

- Según los analistas del portal Market Screener, la estabilización de los precios del petróleo en niveles previos a la guerra en Irán "sugiere que el mercado ha pasado claramente página del conflicto en Oriente Próximo". A ello se suma el aumento de la OPEP+ en otros 188.000 barriles diarios su oferta a partir de agosto.

- Las conversaciones entre EEUU e Irán, que actualmente se encuentran pausadas, se retomarán una vez pase el funeral de Ali Jamenei, que concluye el jueves.

- A diferencia de la anterior, esta semana contará con pocas referencias para los inversores.

- El mercado conocerá el miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y un día después, el jueves, se harán públicas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo de junio, cuando la institución monetaria elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés.

- Los inversores esperan el comienzo de la nueva temporada de resultados, "la más importante de los últimos años según los analistas de XTB". De momento esta semana se harán públicas algunas cuentas, como las de Pepsi, Costco o Delta Air Lines.

- El precio del oro presenta problemas para reconquistar los 4.200 dólares.

- El precio del bitcóin busca la recuperación de los 64.000 dólares para estirar la reacción alcista.

- El par EURUSD se consolida sobre los 1,14 dólares por euro, pero no parece tener fuerza para escalar más arriba.