IAG vuela hacia máximos históricos en los 5,718 euros con serias intenciones de ruptura

A pesar de los niveles elevados de sobrecompra, IAG continúa atrayendo inversiones y manteniendo un aspecto técnico positivo a corto y medio plazo.

El valor muestra un movimiento lateral entre 5,40 y 5,71 euros, con probabilidad de ruptura al alza si consolida por encima de 5,72 euros.

Las acciones de la aerolínea acumulan una subida del 20% en 2024, recuperándose de una caída del 18,7% sufrida a inicios del conflicto en Oriente Próximo.

Los mercados financieros arrancan la semana con la mirada puesta en dos frentes clave: la evolución de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y el inicio de la temporada de resultados corporativos, que promete agitar el tablero inversor.

El Ibex parte hoy de los 19.852 puntos, un máximo histórico que lo acerca a los 20.000 puntos, un nivel psicológico que podría ser determinante a corto plazo. Al analizar la composición del selectivo, destaca en el lado positivo el comportamiento de las acciones de IAG que se sitúan entre las más alcistas en los primeros intercambios.

El holding aéreo hispano-británico consolida su tendencia al alza tras superar el bache bursátil causado por las tensiones en Oriente Próximo. Actualmente, IAG se encuentra a un paso de regresar a la zona de máximos históricos alcanzados hace tan solo unas cuantas sesiones.

Este avance llega tras un cuatrimestre marcado por una fuerte volatilidad en el parqué, un comportamiento habitual para los valores turísticos en contextos de conflicto geopolítico.

A pesar del entorno bélico, la aerolínea acumula una subida del 20% en lo que va de año. Este repunte contrasta con el inicio del conflicto, cuando la acción se desplomó un 18,7% en apenas cinco días, hundiéndose de los 5,24 a los 4,26 euros antes de iniciar su actual recuperación.

De este modo, los títulos de IAG vuelven a mostrar un impecable aspecto técnico tras un período de reconstrucción iniciado desde la zona de los 3,81 euros a finales del pasado mes de marzo. Esta subida ha llevado al valor a superar niveles de resistencia importantes, como la zona de los 5 euros por título, que constituyó en su momento un nivel psicológico clave, para luego seguir escalando posiciones.

Además, a mediados del pasado mes de junio se produjo el denominado "cruce dorado" (la media móvil de 50 períodos cruzando al alza la media móvil de 200 sesiones), lo que representa una señal técnica muy potente que ha permitido al valor seguir avanzando en el corto plazo.

Evolución de las acciones de IAG.png Eduardo Bolinches TradingView

Durante esta sucesión alcista, el precio ha dejado por el camino varios huecos (gaps) al alza que todavía no han sido cerrados, como los producidos en las zonas de los 4,62 euros y los 4,98 euros. Estos se han consolidado como huecos de continuidad, mostrando síntomas de una gran fortaleza técnica.

Otro hecho destacado es que, a pesar de que los niveles de sobrecompra han sido bastante elevados en las últimas semanas, IAG sigue su rumbo hacia máximos históricos. Esto demuestra que la sobrecompra no está siendo un impedimento para que los títulos sigan avanzando y continúe entrando dinero en la compañía.

En el muy corto plazo, IAG despliega un movimiento lateral de consolidación entre la zona de los 5,40 y los 5,71 euros por acción. Este movimiento está cerca de resolverse existiendo grandes probabilidades de que sea al alza. Una prueba de ello es el hueco alcista que nos ha dejado el valor en la jornada de hoy con la intención de superar sus máximos históricos.

Así pues, podemos enmarcar estas dos zonas de lateralidad como su principal soporte y resistencia de muy corto plazo. Si el valor logra consolidar este pequeño hueco de apertura y supera sus máximos, mejorará sensiblemente su aspecto técnico tanto a corto como a medio plazo.

Para buscar una oportunidad de entrada en IAG, deberíamos esperar a que el valor cierre en dos sesiones consecutivas (o en una sesión semanal) por encima de la zona de los 5,72 euros por título que permitirá entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

En ese momento, IAG se generará una interesante señal de compra que nos permitirá introducir una orden de compra. El primer objetivo estará situado en la zona de los 5,95 euros, que corresponde a la proyección de la anchura del último canal lateral.

La orden de protección (stop loss) la colocaríamos por debajo del origen del hueco alcista generado hoy, es decir, por debajo de los 5,56 euros. De esta manera podremos acotar pérdidas en el caso de un eventual giro del mercado, ya que IAG es uno de los valores que puede incrementar su volatilidad debido al entorno macroeconómico y bélico.

Por el contrario, en caso de que ya tengamos acciones de IAG en cartera, y teniendo en cuenta que la aerolínea mantiene un aspecto técnico envidiable, lo más recomendable sería mantener las posiciones, a menos que el valor pierda en cierre el soporte horizontal clave y determinante de los 5,40 euros.