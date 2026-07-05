Radiografía del primer semestre en la bolsa europea: el automóvil se hunde un 15% y la tecnología lidera las subidas

Entre los valores más destacados, At&S y Soitec registraron incrementos espectaculares en bolsa, con subidas del 488% y 381%.

El sector de recursos básicos y las utilities también destacaron, con subidas del 17% y 15% respectivamente.

El sector del automóvil sufrió la mayor caída, desplomándose un 15% debido a la falta de demanda, el reto de la electrificación y la competencia china.

El sector tecnológico lideró las subidas en la bolsa europea durante el primer semestre de 2026, con una revalorización del 21% en el Stoxx 600.

Primera mitad del año completada. También en los parqués de bolsa. Tras seis meses marcados por la inestabilidad en el mercado por la incertidumbre y el repunte de las tensiones geopolíticas -con el colofón del estallido de la guerra de Irán-, toca hacer balance. Y el sector mejor parado en Europa ha sido el tecnológico.

Dentro del Stoxx 600 -el selectivo que agrupa a las 600 principales empresas de Europa- las compañías tecnológicas han brillado en el primer semestre del año. En concreto, en su conjunto se han revalorizado un 21%. Por detrás de ellas, las empresas de recursos básicos, que han avanzado un 17% en este periodo y las llamadas utilities, las dedicadas a los servicios públicos, cuyo sector ha subido un 15%.

En el lado opuesto: el sector del automóvil. La industria de la automoción y sus componentes se ha desplomado un 15% en el primer semestre del año dentro del Stoxx 600, un índice que en su conjunto ha avanzado un 8,2%

Tras ella, la industria de los medios de comunicación -que también incluye agencias de publicidad y editoriales-, que ha caído un 5,5% en los primeros seis meses del año y el sector de los seguros, que ha descendido casi un 4%.

Es el balance de un primer semestre en el que el mercado ha tenido varios catalizadores. Tras un inicio de año marcado por el incremento de las tensiones geopolíticas y otras amenazas, como los aranceles globales impuestos por Trump, el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero y sus consecuencias económicas pasaron a acaparar la atención de los inversores en su totalidad.

La subida de los precios del petróleo y los riesgos inflacionarios derivados de la misma pusieron en jaque a sectores directamente dependientes del crudo. Sin embargo, estas industrias, como el turismo y el consumo, parecen haber paliado a tiempo el golpe.

El comercio minorista ha logrado mantenerse en verde durante el primer trimestre tras avanzar un 1% en el índice de referencia europeo. La industria de los viajes y el ocio también ha salvado el balance. En su conjunto, este sector ha subido un 4% en los primeros seis meses de 2026.

El automóvil

La debacle del automóvil no sólo se justifica en el repunte de los precios del combustible. La industria atraviesa un momento más que delicado por la falta de demanda en el Viejo Continente, el reto de la electrificación y los incansables intentos de hacerle frente a la competencia china.

Un pretexto que ha obligado a casas como Volkswagen, Stellantis, Ford o General Motors a revisar sus planes estratégicos para poder elevar su rentabilidad.

Entre los valores que más han sufrido dentro de la industria en este primer trimestre: Stellantis, BMW y Porsche. El valor de Stellantis en la Bolsa de Milán se ha hundido un 47% en dicho periodo. Mientras, en el parqué alemán, BMW ha descendido un 35% y los títulos de Porsche han retrocedido un 30%.

En el lado opuesto, la industria tecnológica, que ha brillado dentro del índice europeo. En su conjunto, las principales compañías del sector han logrado escalar un 21% dentro de los parqués.

La tecnología

A pesar de que el epicentro de los rallys bursátiles por la IA y los semiconductores está en Wall Street, el Viejo Continente también ha recogido parte de la euforia creada por la narrativa de la inteligencia artificial.

Desde XTB explican que el rendimiento de las tecnológicas europeas ha reafirmado las expectativas que los analistas tenían sobre el sector a principios de año. Un sector cuyas proyecciones no sólo se concentran en los grandes diseñadores de chips estadounidenses, sino que se extiende a toda la cadena de valor la inteligencia artificial.

Además, sus analistas comentan que las fuertes subidas que se han visto en el sector responden en parte al reseñable repunte de algunos valores específicos.

Es el caso de la compañía At&S, el gigante global de microelectrónica con sede en Austria, cuyas acciones se han revalorizado un 488% en el primer semestre del año. Entre otras grandes subidas, la de Soitec. La multinacional francesa que cotiza en la Bolsa de París ha volado un 381% durante los primeros seis meses de 2026.