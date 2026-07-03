Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 1,37%, hasta los 19.671,8 puntos lo que implica dejar un nuevo máximo histórico tras dos semanas encerrado en un rango lateral de menos de 300 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión muy desigual con nuevos máximos históricos para el Dow Jones de Industriales y caídas para el resto de índices especialmente para el Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,96 euros y estamos dentro desde los 17,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 16,66 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 14,15 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 13,48 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,15 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,578 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros con un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.