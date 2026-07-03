Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 asalta los 19.800 por primera vez en su historia en busca de nuevos máximos
Este viernes el mercado no tendrá la referencia de Wall Street.
El selectivo español renovó en la víspera su récord.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 sube un 0,71%, hasta los 19.811,53 puntos, pasada la media sesión de este viernes.
- El principal selectivo español renovó en la víspera sus máximos históricos a cierre de sesión, que ahora están en los 19.671,80 puntos, y reeditó su récord en términos intradiarios. El tope del índice está ahora en los 19.799,5 enteros tras asaltar por primera vez en su historia la cota de los 19.700.
- Salvo gran sorpresa, el Ibex cerrará este viernes su cuarta semana en positivo. De momento el rendimiento acumulado es del 2%.
- Las principales bolsas europeas se dividen entre pérdidas y ganancias para acabar la semana. En verde, el Dax alemán, que sube un 0,42% y el FTSE Mib italiano, que avanza un 0,18%. En el lado de las caídas: el FTSE 100 británico, que cae un 0,36% y el Cac francés, que se mantiene prácticamente plano al caer un 0,02%.
- Este viernes los inversores no contarán con la referencia de Wall Street. La Bolsa de Nueva York permanece cerrada por la celebración del día de la Independencia en Estados Unidos, que es mañana. El parqué neoyorquino cerró el jueves mixto tras caer el Nasdaq un 0,8%.
- El mercado conoció el jueves la gran referencia de la semana: los datos de empleo de Estados Unidos. La primera economía del mundo creó en junio 57.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 152.000 que generó en mayo. El dato también fue inferior a las expectativas de los analistas.
- Sin embargo, EEUU logró reducir su tasa de paro una décima en el sexto mes del año, hasta el 4,2%. En este sentido, la cifra supone un registro relevante para guiar los siguientes pasos de la Fed.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, avanza un 0,5% tras caer en las últimas tres sesiones. El barril se sitúa en los 72,2 dólares.
- El crudo de Texas sube un 0,33%, hasta los 68,92 dólares por barril.
- El precio del oro continúa con su recuperación tras recientes caídas y busca los 4.200 dólares.
- El precio del bitcóin rompe la resistencia de los 60.800 dólares y ahora pelea por hacerse con los 62.250 dólares.
- El par EURUSD sigue con la reacción alcista tras reconquistar los 1,14 dólares por euro.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión de menos a más en la que el Ibex 35 aprovechó la ausencia de Wall Street, cerrado por festivo, para marcar nuevos máximos históricos, esta vez en la zona de los 19.879 puntos.
El pequeño hueco de la apertura se mantuvo intacto y el índice español se mostró fuerte durante toda la jornada. El saldo semanal es positivo, con una subida del 2,25%.
A esta hora, el selectivo español cotiza en los 19.854 puntos, lo que supone un avance del 0,93% y una ganancia de 183 puntos respecto al cierre anterior.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: ArcelorMittal (+5,33%), Acerinox (+3,58%) y Merlin Properties (+2,55%).
Los valores más penalizados son: Laboratorios Rovi (-1,31%), Amadeus (-0,55%) e Indra (-0,52%).
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El selectivo español se recompone y conquista el 1% de subida
Poco han durado las dudas en el parqué madrileño. Las tímidas caídas del tramo anterior han funcionado como una mera toma de oxígeno para los alcistas, que vuelven a imponer su ley con fuerza.
El selectivo español reanuda la escalada y estira sus ganancias hasta el 1%.
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UBS eleva su participación en Indra hasta el 4,57%
La cifra todavía se mantiene alejada de su máximo histórico en 2025, cuando el banco suizo ostentaba un 8,214% de la compañía.
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El Ibex 35 frena la euforia en los 19.850 puntos
Ligera recogida de beneficios intramía en el selectivo español, que se repliega levemente desde los máximos históricos de la sesión para estabilizarse en la cota de los 19.850 enteros.
A pesar de esta pequeña corrección técnica, el balance de la jornada sigue siendo marcadamente optimista, con un avance del 0,94% y la gran mayoría de sus componentes cotizando en terreno positivo.
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Las bolsas europeas encaran su mejor semana desde mayo
Las plazas del Viejo Continente consolidan una racha sobresaliente y el índice paneuropeo Stoxx 600 acaricia máximos históricos en su mejor balance semanal en casi dos meses.
El optimismo se ha visto reforzado por la moderación de la inflación en la eurozona, los mensajes de calma de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y unos datos de empleo en EE. UU. más fríos de lo previsto que alejan la presión sobre los tipos de interés.
Las compras, que antes se concentraban en el sector tecnológico, se han extendido esta semana hacia valores cíclicos como la banca, la industria y el sector de la defensa.
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El euro acelera el paso y reconquista la cota de los 1,1440 dólares
La moneda única acelera el paso con una secuencia de mínimos crecientes desde el suelo de junio.
El cruce busca revertir su tendencia bajista, aunque los analistas advierten de que la estructura técnica no se anulará formalmente hasta que logre superar la resistencia de los 1,1550 dólares.
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Telefónica se adjudica un contrato de 89,1 millones
La operadora tecnológica se ha hecho con el lote para la renovación y soporte de las licencias de software de Microsoft del Ministerio de Defensa.
El contrato, que se extenderá durante el periodo 2026-2029, tiene un valor total de 89,1 millones de euros e impulsará la modernización del puesto de trabajo digital de las fuerzas armadas.
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Julius Baer cambia de director financiero
Julius Baer ha anunciado este viernes que a partir del próximo 17 de agosto Peter Burrill, actual director general del banco británico Standard Chartered, se convertirá en su nuevo director financiero y pasará a formar parte de su consejo de administración.
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El selectivo español acelera
Aceleración del ritmo en la Bolsa española, que suma 183 puntos respecto a la víspera tras anotarse un repunte del 0,93%.
Las compras se imponen de forma casi unánime en el parqué con apenas seis valores cotizando en terreno negativo y con caídas muy controladas que en ningún caso superan el 0,85%.
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Recuerden que hoy Wall Street echa el cierre por la festividad del Día de la Independencia
Pausa en los mercados de renta variable estadounidenses. Tanto la Bolsa de Nueva York (NYSE) como el Nasdaq permanecen cerrados durante toda la jornada por el Día de la Independencia del 4 de julio, que este año cae en sábado.
Sin la referencia de las acciones americanas ni del mercado de renta fija, el volumen de negociación global se reduce.
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Navantia eleva sus pérdidas en 2025 pese a disparar los pedidos hasta casi 13.000 millones
La constructora naval pública reexpresa sus cuentas de 2024 debido a los criterios contables ligados a la prefinanciación estatal de los programas de modernización militar.
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Continuamos en zona de máximos históricos
El Ibex 35 sigue instalado en plena zona de máximos históricos, que consolida de forma generalizada sus ganancias.
El sector metalúrgico toma el mando del mercado y lidera las compras junto a Merlin Properties y Acciona.
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Fluidra lanza un importante programa de pagarés
Fluidra ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf) su décimo programa de pagarés, con un saldo vivo máximo de 300 millones de euros y vigente hasta el 2 de julio de 2027, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
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Colonial SFL entra en el mercado inmobiliario alemán
Colonial SFL y Generali Real Estate han anunciado este viernes la creación de una 'joint venture' en la que la socimi española ostentará el 51% de la sociedad, propietaria de una cartera de dos edificios 'superprime' en el distrito central de negocios de Berlín valorados en cerca de 300 millones de euros.
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El canciller Merz estrecha lazos de defensa con el Báltico ante las exigencias de Trump
Giro estratégico de Berlín en la antesala de la cumbre de la OTAN. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado una mayor cooperación de su industria militar con los países bálticos para blindar el flanco oriental.
Asimismo, el mandatario ha confirmado que responderá a las presiones de Donald Trump poniendo sobre la mesa el aumento del gasto en defensa de Alemania y Europa durante la cita aliada de la próxima semana.
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Atención: nuevos máximos históricos por encima de 19.800 puntos
Euforia en la Bolsa española, que acaba de perforar su techo histórico al anotarse un repunte del 0,72% en tiempo real.
Los compradores rompen la resistencia psicológica tras cotizar en los 19.805 enteros, impulsados por la corriente alcista generalizada de la sesión. El selectivo se adentra así en terreno inexplorado y estira los máximos de la jornada.
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Un dato interesante
El histórico debut bursátil de la compañía aeroespacial de Elon Musk el pasado 12 de junio catapulta el volumen de salidas a Bolsa del mercado tecnológico estadounidense a niveles nunca antes vistos en una primera mitad de año.
Con una recaudación sin precedentes de 75.000 millones de dólares, la llegada de SpaceX (SPCX) al parqué no solo bate el récord mundial que ostentaba la petrolera Saudi Aramco, sino que actúa como el gran motor del mercado americano en un arranque de ejercicio histórico para las OPV.
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Unicaja amortizará anticipadamente obligaciones verdes por 56,8 millones
Unicaja ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente la totalidad de las 568 obligaciones actualmente en circulación por un importe nominal conjunto de 56,8 millones de euros.
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Resumen a media sesión
Comportamiento alcista para los principales índices europeos, que cotizan con avances en la jornada de hoy. La única excepción es el Cac 40 parisino, al que le está costando sumarse a las ganancias y entrar en terreno verde.
En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin suma un 0,68% y logra recuperar la cota de los 61.900 dólares.
Por su parte, las divisas también muestran movimientos: el euro avanza frente al billete verde y reconquista el nivel de los 1,1450 dólares.
Todo esto ocurre en una jornada de menor liquidez habitual, en la que Wall Street permanecerá cerrada por festivo.