Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 asalta los 19.800 por primera vez en su historia en busca de nuevos máximos

- El Ibex 35 sube un 0,71%, hasta los 19.811,53 puntos, pasada la media sesión de este viernes.

- El principal selectivo español renovó en la víspera sus máximos históricos a cierre de sesión, que ahora están en los 19.671,80 puntos, y reeditó su récord en términos intradiarios. El tope del índice está ahora en los 19.799,5 enteros tras asaltar por primera vez en su historia la cota de los 19.700.

- Salvo gran sorpresa, el Ibex cerrará este viernes su cuarta semana en positivo. De momento el rendimiento acumulado es del 2%.

- Las principales bolsas europeas se dividen entre pérdidas y ganancias para acabar la semana. En verde, el Dax alemán, que sube un 0,42% y el FTSE Mib italiano, que avanza un 0,18%. En el lado de las caídas: el FTSE 100 británico, que cae un 0,36% y el Cac francés, que se mantiene prácticamente plano al caer un 0,02%.

- Este viernes los inversores no contarán con la referencia de Wall Street. La Bolsa de Nueva York permanece cerrada por la celebración del día de la Independencia en Estados Unidos, que es mañana. El parqué neoyorquino cerró el jueves mixto tras caer el Nasdaq un 0,8%.

- El mercado conoció el jueves la gran referencia de la semana: los datos de empleo de Estados Unidos. La primera economía del mundo creó en junio 57.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 152.000 que generó en mayo. El dato también fue inferior a las expectativas de los analistas.

- Sin embargo, EEUU logró reducir su tasa de paro una décima en el sexto mes del año, hasta el 4,2%. En este sentido, la cifra supone un registro relevante para guiar los siguientes pasos de la Fed.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, avanza un 0,5% tras caer en las últimas tres sesiones. El barril se sitúa en los 72,2 dólares.

- El crudo de Texas sube un 0,33%, hasta los 68,92 dólares por barril.

- El precio del oro continúa con su recuperación tras recientes caídas y busca los 4.200 dólares.

- El precio del bitcóin rompe la resistencia de los 60.800 dólares y ahora pelea por hacerse con los 62.250 dólares.

- El par EURUSD sigue con la reacción alcista tras reconquistar los 1,14 dólares por euro.