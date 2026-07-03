Acciona: el soporte en 265 euros se convierte en su mejor aliado para iniciar un nuevo tramo al alza

El análisis técnico muestra fortaleza en Acciona, con posibilidad de iniciar un nuevo tramo al alza si supera los 274,10 euros por acción.

La compañía abonará un dividendo de 5,748 euros por acción el 9 de julio, siendo el 6 de julio la última fecha para optar a él.

El soporte en 265 euros se consolida como nivel clave para Acciona, permitiendo una reacción alcista tras las recientes consolidaciones.

Acciona ha puesto en servicio las primeras seis estaciones de la nueva línea 6 del Metro de São Paulo, que transportará a 688.000 pasajeros diarios.

Los mercados financieros encaran el cierre de la semana al alza. El impulso llega tras conocerse unos datos de empleo en EEUU más moderados de lo previsto, lo que aleja el temor a una subida inmediata de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Este viernes no se contará con la referencia de Wall Street debido al festivo del Día de la Independencia.

Por su parte, el Ibex 35 tendrá la oportunidad de poner la guinda a esta semana —la cuarta consecutiva de subidas— y buscar nuevos máximos históricos. De entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de los títulos de Acciona.

En las últimas horas hemos conocido que Acciona sigue haciendo bien las cosas, poniendo ya en servicio las primeras seis estaciones de la nueva línea 6 del Metro de São Paulo en Brasil. Además, esta línea transportará a 688.000 pasajeros diarios.

Pero lo más relevante para el valor es el abono del dividendo correspondiente al ejercicio 2025, de 5,748 euros por acción, a pagar el próximo 9 de julio.

Las fechas para el reparto serán las siguientes: el 6 de julio será la última fecha de contratación en la que las acciones cotizarán con derecho a recibirlo; el 7 de julio (ex-date) ha quedado fijado como el día en que las acciones negociarán sin derecho a percibirlo y el desembolso final tendrá lugar el día 9.

Si analizamos los títulos de Acciona bajo el punto de vista técnico, observamos un valor muy alcista tanto para el corto, medio y largo plazo. Si nos centramos en el comportamiento iniciado desde abril de 2025, se observa una clarísima secuencia de mínimos y máximos crecientes. Esto ha permitido un avance sostenido del precio, que ha ido rompiendo los niveles de resistencia importantes que se han interpuesto en su camino.

Este comportamiento permite dibujar una directriz alcista extendida desde esos mínimos. Asimismo, se observa el comportamiento positivo de sus tres medias móviles más representativas (las de 50, 100 y 200 periodos), que han venido acompañando al precio durante todo este tiempo.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

En estos momentos, Acciona cotiza por encima de este conjunto de medias, las cuales han servido para frenar a los bajistas en los momentos en los que se han producido correcciones importantes.

En su trayectoria observamos, además, que los niveles de sobrecompra que han ido existiendo a lo largo de toda esta tendencia alcista se han aligerado con periodos de consolidación; es decir, el valor ha hecho lo correcto para continuar avanzando.

En el muy corto plazo, se aprecia una importante reacción alcista nacida desde los mínimos del pasado mes de junio, cerca de la zona de los 231 euros por acción. El precio de sus acciones ha reaccionado de forma muy virulenta hasta alcanzar unos máximos históricos en formato intradía el pasado 22 de junio, en la zona de los 285,20 euros.

Este escenario técnico muestra síntomas de una gran fortaleza técnica por parte de unos inversores decididos a seguir dentro de la compañía, ya que no se aprecian fases de distribución importantes o peligrosas en el valor.

En las últimas dos semanas, Acciona ha estado consolidando niveles tras romper al alza la resistencia de los 265 euros, que ahora se convierte en su soporte más importante de corto plazo.

Es justo ahí donde las acciones han reaccionado ya en dos ocasiones y, aunque se haya perdido este nivel en base intradiaria, finalmente el valor ha logrado mantenerlo prácticamente en todo momento. Estamos hablando de un soporte bastante fiable que la compañía tendrá que respetar para evitar descensos mayores.

Así pues, es muy probable que los títulos de Acciona, tras el descanso de estas dos últimas semanas, inicien un nuevo tramo al alza buscando precisamente esos máximos históricos. En este sentido, deberemos establecer algún tipo de filtro de entrada, el cual estaría en la superación de los máximos de la jornada de ayer.

Con dos cierres diarios o uno semanal por encima de los 274,10 euros por título, Acciona generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra, con un primer objetivo en los 280 euros y un segundo en los 285 euros. Por encima de esta zona, entraría en subida libre técnica y absoluta, por lo que tendríamos que volver a recalibrar la estrategia buscando nuevos objetivos.

A pesar de que los niveles de sobrecompra son algo excesivos, vienen compensados con un incremento en el volumen de negociación cerca de las zonas de soporte importantes mencionadas. Por lo tanto, este efecto se ve contrarrestado por la toma de posiciones, posiblemente por parte de las manos fuertes del mercado.

En cualquier caso, si ya tenemos títulos de Acciona en cartera, se pueden mantener pero sin dejar que el precio caiga por debajo de la zona de los 260 euros por acción. Aunque es un escenario poco probable, sí tenemos que tener clara cuál es nuestra posición vendedora y qué nivel no debemos permitir que el valor pierda, ya que romperlo aceleraría un eventual proceso correctivo.