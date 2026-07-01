Venga obtiene la licencia MiCA y planea el salto 'cripto' de Cataluña a Europa

Con la licencia MiCA, Venga podrá expandir sus servicios desde Cataluña y España hacia otros mercados europeos en los próximos meses.

Solo 194 de las más de 2.400 empresas de criptoactivos registradas en la UE han conseguido la licencia MiCA hasta mayo de 2026.

La regulación MiCA impone requisitos estrictos en solvencia, gobernanza, ciberseguridad y protección al cliente para operar en el mercado europeo de criptoactivos.

Venga, app de criptoactivos de Barcelona, obtiene la licencia europea MiCA, convirtiéndose en la decimoquinta empresa en España con esta autorización.

Venga, la app de criptoactivos con base en Barcelona, acaba de obtener la autorización europea MiCA por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se convierte así en la decimoquinta empresa en España en recibir esta licencia.

MiCA está redefiniendo qué empresas pueden operar en el mercado europeo de criptoactivos.

La nueva regulación comunitaria introduce algunos de los requisitos más estrictos del mundo en materia de solvencia, gobernanza, ciberseguridad y protección de los clientes.

Según informes del sector, en 2024 había más de 2.400 empresas de criptoactivos registradas en la Unión Europea, mientras que, a mayo de 2026, sólo alrededor de 194 habían obtenido la autorización MiCA.

A medida que los periodos transitorios llegan a su fin en Europa (en España, era el 1 de julio), los proveedores que no hayan obtenido la autorización podrían tener que restringir sus servicios, transferir clientes, cesar progresivamente sus operaciones o abandonar determinados mercados de la Unión Europea. Es el caso del gigante Binance.

"MiCA no es simplemente una licencia que se obtiene una sola vez, sino un compromiso regulatorio permanente", sostiene Michael Stroev, cofundador y CEO de Venga.

Venga opera actualmente en España, es la primera aplicación catalana de criptoactivos y está centrada en desarrollar una plataforma que conecte con las comunidades locales de Barcelona, Cataluña y el resto de España.

Con la autorización MiCA, Venga puede iniciar ahora el proceso para pasaportar sus servicios en toda la Unión Europea y expandirse a otros mercados europeos. Con varios países ya en consideración, la compañía prevé iniciar su expansión europea en un futuro próximo.