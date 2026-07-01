Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,44%, pero acumula un alza del 6,01% en junio y del 12,50% en 2026.

El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,44%, hasta los 19.471,9 puntos, cerrando el mes de junio con una subida del 6,01% y una revalorización del 12,50% desde el comienzo de este año 2026.

En Wall Street también tuvimos una sesión claramente alcista con nuevos máximos históricos para el Dow Jones y el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 16,96 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,80 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,34 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,542 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros con un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.