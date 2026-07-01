Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,44%, pero acumula un alza del 6,01% en junio y del 12,50% en 2026.
Wall Street registró nuevos máximos históricos en el Dow Jones y el Russell 2000 durante la última sesión.
Valores destacados para invertir incluyen Enagás, Azkoyen, Merlin Properties e IAG, con estrategias y stop loss definidos.
El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,44%, hasta los 19.471,9 puntos, cerrando el mes de junio con una subida del 6,01% y una revalorización del 12,50% desde el comienzo de este año 2026.
En Wall Street también tuvimos una sesión claramente alcista con nuevos máximos históricos para el Dow Jones y el Russell 2000.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Enagás: Ha cerrado en los 16,96 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.
- Azkoyen: Cerró en 13,80 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.
- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,34 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.
- IAG: Ha cerrado en los 5,542 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros con un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.