Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 comienza el segundo semestre del año en el mismo rango lateralizado desde hace 9 sesiones
El selectivo finaliza el primer semestre con una revalorización del 12,5% y ahora intentará de nuevo escapar del rango lateralizado.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra el mes de junio con una subida del 6,01% y una revalorización del 12,50% desde el comienzo de este año 2026.
- El precio del petróleo frena su desescalada, cotizando el Brent europeo estabilizado en los 73 dólares por barril y el West Texas americano en los 69,70 dólares.
- Desde el 29 de junio hasta el 1 de julio tiene lugar en Sintra (Portugal) el foro anual del Banco Central Europeo (BCE). En él participarán los principales responsables de la política monetaria del mundo, entre los que se encuentran Christine Lagarde, la presidenta del BCE, y Kevin Warsh, líder de la Fed, que se estrena en el foro hoy a las 15:00h.
- El precio del oro no puede reconquistar la zona de los 4.000 dólares e intenta no perder los mínimos de la sesión de ayer.
- El precio del bitcóin marca nuevos mínimos anuales por debajo de los 58.000 dólares antes de reaccionar al alza.
- El par EURUSD pelea por no perder la zona de los 1,14 dólares por euro tras las subidas vistas desde los mínimos intradiarios vistos en el día de ayer.
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Las perspectivas de intervención del yen podrían depender de los datos de empleo de EE. UU.
La estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia, Carol Kong, dijo que el par USD/JPY mantiene un sesgo alcista y, a pesar de cotizar cerca de máximos de varias décadas, parece improbable una intervención fresca inmediata. Dijo que las advertencias japonesas recientes fueron notablemente más débiles que la retórica empleada antes de la intervención de abril.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. de este jueves podrían ser el próximo catalizador; una lectura más fuerte de lo esperado podría provocar una mayor reprecificación de las expectativas de las tasas de EE. UU., empujar al USD/JPY hacia 165 y poner a prueba la determinación del Ministerio de Finanzas de Japón para defender el yen.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El gasto de EE. UU. en energía producida con combustibles fósiles podría superar al de China por primera vez en décadas
La AIE pronostica que la inversión de EE.UU. en generación con carbón y gas alcanzará los 50.000 millones de dólares este año, aproximadamente 3.000 millones de dólares más que China. El incremento se debe a un repunte en los pedidos de turbinas de gas y a aumentos pronunciados de precios, ya que la demanda supera la capacidad de fabricación.
Los clientes estadounidenses encargaron aproximadamente 20 GW de turbinas de gas en el primer trimestre de 2026. Los centros de datos modernos de IA requieren entre 1 GW y varios GW de potencia cada uno—aproximadamente el consumo de una ciudad occidental—lo que añade una presión significativa de demanda para nueva capacidad térmica.
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Entregas de vehículos eléctircos
XPeng informa que las entregas de junio fueron de 40.126 vehículos y las entregas del segundo trimestre fueron de 103.295 vehículos.
NIO entregó 40.597 vehículos en junio de 2026, un aumento interanual del 62,9%.
Xpeng espera desvelar el MONA L03 en China mañana 2 de julio, iniciar las pre-ventas el mismo día y lanzar el modelo en los mercados globales más adelante en julio.
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Rendimientos de bonos japoneses
El rendimiento del bono japonés a 2 años sube 2,0 pb hasta el 1,395% mientras que a 5 años sube 2,5 pb hasta el 1,915%.
El rendimiento de los bonos japoneses a 40 años cae 2,0 pb hasta el 3,785%.
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Declaraciones de Demarco del BCE
Alexander Demarco, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Malta, dice que no ha visto efectos de segunda ronda, presiones salariales excesivas ni un desanclaje de las expectativas de inflación.
"El banco puede esperar la próxima ronda de proyecciones económicas antes de decidir sobre un mayor endurecimiento", añade.
"El BCE no debe precipitarse hacia otro incremento de las tasas de interés tras la reciente caída en los precios del petróleo".
"La caída de los precios de la energía debería transmitirse rápidamente a expectativas de inflación más bajas y aliviar la presión al alza sobre los salarios".
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La fortaleza del dólar presiona las materias primas; el aluminio alcanza su nivel más bajo desde mediados de febrero
El aluminio cayó a su nivel más bajo desde mediados de febrero, ya que un dólar estadounidense más fuerte y la reducción de tensiones en Oriente Medio pesaron sobre los metales industriales. Después de una caída del 16% en junio, la mayor caída mensual desde 2008, las pérdidas se extendieron.
El enfriamiento en Oriente Medio redujo las preocupaciones de suministro de una región que representa aproximadamente el 10% de la producción global; ese estrechamiento había impulsado un repunte entre marzo y mayo. El Index Dollar sube por segundo día y se sitúa aproximadamente en un 2,5% más alto que en dos meses, en parte reflejando una postura más firme de la Fed y elevando los costes de las materias primas cotizadas en dólares para la mayoría de los compradores.
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Los analistas esperan que la tasa de desempleo de Estados Unidos en junio se mantenga en 4,3%
Los estrategas de Glenmede, Jason Pride y Michael Reynolds, esperan que la tasa de desempleo de EE.UU. en junio se mantenga en 4,3% y que las nóminas no agrícolas aumenten alrededor de 87.000, por debajo de las 172.000 de mayo. Dicen que, a pesar de la desaceleración, el mercado laboral continúa siendo resistente ante una contratación baja y pocos despidos.
El dúo señala que el enfoque de la Fed se ha desplazado hacia la inflación, por lo que el momento de cualquier alivio de la política monetaria dependerá más de la presión inflacionaria que del crecimiento del empleo.
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Claves para la sesión de hoy