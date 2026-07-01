Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 comienza el segundo semestre del año en el mismo rango lateralizado desde hace 9 sesiones

- El Ibex 35 cierra el mes de junio con una subida del 6,01% y una revalorización del 12,50% desde el comienzo de este año 2026.

- El precio del petróleo frena su desescalada, cotizando el Brent europeo estabilizado en los 73 dólares por barril y el West Texas americano en los 69,70 dólares.

- Desde el 29 de junio hasta el 1 de julio tiene lugar en Sintra (Portugal) el foro anual del Banco Central Europeo (BCE). En él participarán los principales responsables de la política monetaria del mundo, entre los que se encuentran Christine Lagarde, la presidenta del BCE, y Kevin Warsh, líder de la Fed, que se estrena en el foro hoy a las 15:00h.

- El precio del oro no puede reconquistar la zona de los 4.000 dólares e intenta no perder los mínimos de la sesión de ayer.

- El precio del bitcóin marca nuevos mínimos anuales por debajo de los 58.000 dólares antes de reaccionar al alza.

- El par EURUSD pelea por no perder la zona de los 1,14 dólares por euro tras las subidas vistas desde los mínimos intradiarios vistos en el día de ayer.