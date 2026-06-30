Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró con una leve caída del 0,20%, pero se mantiene la expectativa de alcanzar nuevos máximos históricos a final de junio.

El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,20%, hasta los 19.387,4 puntos que nos deja la puerta abierta a cerrar el mes de junio con nuevos máximos históricos.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente alcista aunque el Russell 2000 no pudo igualar la rentabilidad obtenida por el resto de sus índices de referencia en Wall Street.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,60 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,70 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,44 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,51 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros con un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.