Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 dispuesto a marcar nuevos máximos históricos para cerrar la primera mitad del año

- El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,20%, hasta los 19.387,4 puntos que nos deja la puerta abierta a cerrar el mes de junio con nuevos máximos históricos.

- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa continúa imantado a la zona de los 73 dólares por barril a pesar de un incremento de las hostilidades entre EEUU e Irán en Ormuz.

- Digi ha anunciado su salida a Bolsa. La operadora de telecomunicaciones ha realizado una oferta pública de suscripción y venta de acciones y ha solicitado la admisión de sus acciones en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El objetivo es estrenarse entre finales de julio y principios de agosto con una valoración de entre 1.800 y 2.000 millones de euros.

- Desde el 29 de junio hasta el 1 de julio tiene lugar en Sintra (Portugal) el foro anual del Banco Central Europeo (BCE). En él participarán los principales responsables de la política monetaria del mundo, entre los que se encuentran Christine Lagarde, la presidenta del BCE, y Kevin Warsh, líder de la Fed, que se estrena en el foro mañana miércoles.

- El precio del oro marca nuevos mínimos anuales y se coloca en niveles de precios no vistos desde noviembre del año pasado.

- El par EURUSD devuelve gran parte de la ganancia de la sesión de ayer y pierde los 1,14 dólares.

- El bitcóin no puede estirar la reacción alcista de ayer y vuelve a colocarse por debajo de los 59.300 dólares.