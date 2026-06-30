Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 dispuesto a marcar nuevos máximos históricos para cerrar la primera mitad del año
Vamos a tentar los máximos históricos para terminar una excelente primera mitad del año centrada en un espectacular segundo trimestre.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,20%, hasta los 19.387,4 puntos que nos deja la puerta abierta a cerrar el mes de junio con nuevos máximos históricos.
- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa continúa imantado a la zona de los 73 dólares por barril a pesar de un incremento de las hostilidades entre EEUU e Irán en Ormuz.
- Digi ha anunciado su salida a Bolsa. La operadora de telecomunicaciones ha realizado una oferta pública de suscripción y venta de acciones y ha solicitado la admisión de sus acciones en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El objetivo es estrenarse entre finales de julio y principios de agosto con una valoración de entre 1.800 y 2.000 millones de euros.
- Desde el 29 de junio hasta el 1 de julio tiene lugar en Sintra (Portugal) el foro anual del Banco Central Europeo (BCE). En él participarán los principales responsables de la política monetaria del mundo, entre los que se encuentran Christine Lagarde, la presidenta del BCE, y Kevin Warsh, líder de la Fed, que se estrena en el foro mañana miércoles.
- El precio del oro marca nuevos mínimos anuales y se coloca en niveles de precios no vistos desde noviembre del año pasado.
- El par EURUSD devuelve gran parte de la ganancia de la sesión de ayer y pierde los 1,14 dólares.
- El bitcóin no puede estirar la reacción alcista de ayer y vuelve a colocarse por debajo de los 59.300 dólares.
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El KOSPI de Corea del Sur cierra la primer parte del año con una subida de 81,82 puntos (+0,97%) en los 8.476,47 puntos
El KOSPI ha subido aproximadamente un 100% en la primera parte de este año, tocando brevemente un máximo histórico en los 9,385; Samsung Electronics y SK Hynix han subido aproximadamente un 180% y un 310% en lo que va de año.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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HSBC sobre los problemas que podría causar un dólar estadounidense caro
HSBC dice que la rápida apreciación del dólar podría convertirse en uno de los mayores problemas del segundo semestre. El banco espera una fortaleza gradual del dólar durante el primer semestre de 2027, pero advirtió que si la Reserva Federal señala estar lista para endurecer la política más allá de lo que actualmente contempla el mercado y las tensiones geopolíticas se reavivan, el repunte podría volverse explosivo.
HSBC dijo que ese riesgo aumentó tras la reunión de la Fed de junio, cuando los funcionarios enfatizaron la inflación y dieron poca orientación para el futuro, reorientando los mercados hacia los diferenciales de tasas y elevando el dólar frente a las principales monedas en las últimas dos semanas.
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Taiwán cierra la primera mitad del año con una subida del 60%
El índice de la Bolsa de Taiwán ha cerrado este 30 de junio subiendo 1.126,01 puntos (+2,5%) hasta los 46.125,91, llevando la ganancia en lo que va del año del índice a más del 60%. Las fuertes exportaciones de semiconductores y de IA impulsaron al mercado a un máximo intradía de 48.218 puntos.
TSMC sube un 58% en lo que va del año y MediaTek sube alrededor de un 200% en lo que va del año.
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Morgan Stanley espera actualmente un excedente de oferta implícito de 4,8 millones de barriles por día en el mercado mundial del petróleo en 2027
Morgan Stanley reduce por ello su pronóstico del precio del Brent para 2027 desde los 80 dólares por barril hasta los 75 dólares por barril en el primer semestre y hasta los 70 dólares por barril en el segundo semestre.
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Grenergy firma un PPA nocturno de 1 TWh anuales en Chile
Grenergy ha firmado en Chile un nuevo contrato de venta de energía a largo plazo en horas no solares (PPA nocturno) con una utility global con calificación investment grade por las principales agencias de rating crediticio. El acuerdo contempla la venta de 1 TWh anual durante 15 años y entrará en vigor entre julio y octubre de 2026, una vez que el proyecto esté completamente operativo.
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Claves para la sesión de hoy