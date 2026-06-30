¿Un futuro Ibex 50? Meliá, Vidrala y Técnicas Reunidas se postulan como las favoritas para entrar al selectivo si se ampliase

La ampliación podría mejorar la visibilidad internacional del mercado español, aunque relajar los requisitos de entrada podría impactar la calidad y reputación del índice.

Analistas consideran que la ampliación ayudaría a diversificar el índice, pero advierten que faltan empresas españolas con suficiente capitalización y liquidez.

El presidente de la CNMV ha propuesto ampliar el Ibex 35 a 50 compañías para equilibrar la representación sectorial y reducir el peso del sector bancario.

Meliá, Vidrala y Técnicas Reunidas son las principales candidatas a entrar en un hipotético Ibex 50 si el selectivo español se ampliase.

Meliá, Vidrala o Técnicas Reunidas son algunas de las más que probables candidatas para entrar en el Ibex 35 si el selectivo se ampliase y llegase a transformarse en un hipotético Ibex 50.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abogó por ampliar la capacidad del principal selectivo español. Carlos San Basilio instó a que el índice llegara a tener 50 compañías cotizadas.

El principal objetivo de esta ampliación sería reequilibrar la ponderación por sectores del índice, especialmente para reducir el peso -y la dependencia- del sector bancario, que ahora mismo supone en torno a un 40%. Aunque San Basilio reconoció que contar con bancos "muy sólidos" es algo "muy positivo", admitió que la Bolsa española está muy concentrada e instó a diversificar el índice.

Para llegar al supuesto Ibex 50 habría que añadir 15 compañías a las actuales 35 que cotizan en el principal selectivo español. Los analistas de bolsa coinciden en que las que entrasen serían empresas que actualmente cotizan en el Ibex Medium Cap, el índice bursátil de BME que agrupa a los 20 valores más líquidos detrás de los que forman parte del Ibex 35.

Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker, señala a este diario que Técnicas Reunidas sería "el nombre más natural" en el caso de hablar de una entrada. Apunta que es el "ejemplo perfecto de valor que está rozando la puerta del Ibex 35" y que ha sido la candidata más citada en las últimas revisiones del índice.

Para completar la lista, Castelo mira a otros valores que ya saben lo que es formar parte del índice de referencia de la bolsa española. Vidrala es uno de ellos. Con él también concuerda Javier Cabrera, analista de XTB.

La multinacional vasca dedicada al diseño y fabricación de envases de vidrio está integrada actualmente en el Medium Cap, donde comparte panel de cotización con Meliá. El grupo hotelero es otro de los valores que tanto Castelo como Cabrera ven más propicios para entrar al selectivo madrileño en el caso de que se ampliase hasta las 50 compañías.

Meliá fue la última compañía que salió del Ibex 35. Lo hizo en sustitución de Puig Brand, que debutó en el índice español el pasado 2024.

Entre otros de los nombres más verosímiles para integrarse en el principal selectivo español, Cabrera destaca a Cie Automotive, Viscofan o Prosegur. Todas ellas tienen experiencia en el Ibex 35 y según Castelo las compañías de este índice cuentan con un tamaño, liquidez y capitalización razonables y dentro del estándar español para empezar -o retomar- su andadura en el Ibex 35.

Sin embargo, los analistas avisan de que al tener que aumentar en 15 el número de compañías, probablemente entrarían algunas cuya capitalización bursátil es todavía baja como para estar en el selectivo.

Y esta es una de las razones de que vean inviable, al menos en el corto plazo, la ampliación del selectivo hasta las 50 empresas.

Para ello sostienen que tendría que aumentar notablemente el ritmo de salidas a bolsa si se quiere cumplir algún día este objetivo o plantear una transición progresiva.

¿Y en el medio plazo? Para Antonio Castelo podría tener algo más de sentido, aunque recuerda que cualquier cambio metodológico en el Ibex exige modificar las normas técnicas. Además apunta que la metodología actual está muy enfocada a liquidez y estabilidad.

Pros y contras

La propuesta de ampliar la composición del Ibex 35 responde a la voluntad de acabar con la elevada concentración del sector bancario dentro del mismo. Los seis bancos que en la actualidad forman parte del selectivo -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- suponen en torno al 40% del peso del índice.

Una concentración que condiciona el rendimiento del selectivo en torno a un único sector y que hace que cuando la banca va bien el Ibex "vaya genial" (así como los ETFs que lo replican), pero que cuando el sector va mal, "el selectivo español queda totalmente deprimido", como explican desde XTB.

Además, el bancario es un sector cíclico, lo que inevitablemente añade un carácter cíclico al Ibex 35 y reduce su capacidad de captar inversiones y liquidez.

La ampliación supondría una oportunidad para dar visibilidad internacional a compañías nacionales así como mejoraría la representatividad del mercado español para el inversor internacional, que, como apunta Castelo, "muchas veces identifica a España con un puñado de bancos y poco más".

Sin embargo, elevar el número de compañías hasta las 50 también tiene sus riesgos.

El analista de iBroker explica que la ampliación no resuelve por sí sola el problema de fondo del mercado español: la falta de grandes cotizadas con alta capitalización, mucho free float (porcentaje de acciones libremente disponible) y mucha negociación.

Por último, Castelo da otro apunte. Relajar las normas para entrar al Ibex 35 -que ahora mismo implican superar el 0,3% de la capitalización media del índice en el periodo de control- puede hacer que "pierda calidad como referencia replicable".

Además, conllevaría un coste técnico que, a su vez, implicaría una mayor rotación, más ajuste para fondos indexados y derivados y un posible desgaste de la marca Ibex 35.