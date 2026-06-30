Fluidra reacciona con decisión en zona clave y apunta a la resistencia de los 20,25 euros

El volumen de negociación aumenta cerca de los 18,40 euros y los analistas consideran que superar los 20,25 euros activaría una señal de compra para trading.

Tras perder más del 30% de su valor en bolsa en pocos meses, Fluidra muestra señales técnicas de recuperación y posible fase de acumulación.

La compañía ha superado recientemente la media móvil de 50 periodos, situando su resistencia clave en los 20,25 euros por acción.

Fluidra abonará un dividendo total de 0,65 euros por acción en dos tramos: 0,32 euros en julio de 2026 y 0,33 euros en diciembre.

Las preocupaciones del mercado petrolero sobre la guerra han quedado en el olvido. A falta de una sesión para terminar junio, los mercados se encaminan a cerrar el segundo trimestre del año con ganancias de doble dígito.

El Ibex 35, que también acumula ganancias superiores al 10% en los últimos seis meses, tendrá una nueva oportunidad para poder saltar por encima de sus máximos históricos. Analizando los valores que componen el índice, destacamos el comportamiento positivo de las acciones de Fluidra.

Uno de los hechos destacados es que Fluidra abonará un dividendo total de 0,65 euros brutos por acción en dos tramos: un primer pago de 0,32 euros el 14 de julio de 2026 y un segundo de 0,33 euros el 10 de diciembre.

Para cobrar el pago de julio, el último día para adquirir acciones con derecho a dividendo (last trading date) será el 9 de julio, cotizando ya sin él (ex-date) a partir del 10 de julio. El registro oficial de beneficiarios se cerrará el 13 de julio (record date), justo un día antes del desembolso.

En cuanto a sus resultados, Fluidra incumplió las expectativas en el primer trimestre de 2026, con un EBITDA ajustado de 124 millones de euros (un 6% inferior al consenso) y un beneficio por acción de 0,32 euros, aunque mantuvo sus previsiones anuales.

Los ingresos sumaron 564 millones de euros, estables en términos reportados pero con un crecimiento orgánico del 5% gracias al impulso de los volúmenes (+3%) y los precios (+2%), registrando avances de dígito medio en todas las regiones.

Si atendemos a razones puramente técnicas y analizamos su gráfico, veremos que Fluidra ha completado un importantísimo tramo de ajuste correctivo. Este se inició desde la zona próxima a los 26,20 euros por acción —nivel que alcanzó durante el pasado mes de febrero— y llevó al precio de sus acciones a cotizar, en prácticamente un mes, a la zona de los 18,40 euros por acción.

Es justo en esta zona donde los títulos de Fluidra han comenzado a dibujar un suelo de mercado a corto y medio plazo, ya que han generado varios apoyos durante todos estos meses. La consolidación de este suelo nos hace pensar que los títulos de la compañía, más pronto que tarde, podrían iniciar algún tipo de recuperación importante.

Si medimos el tramo bajista mencionado, estamos hablando de una pérdida de capitalización de los títulos de Fluidra de más del 30% de su valor en bolsa en muy poco tiempo.

Evolución de las acciones de Fluidra Eduardo Bolinches TradingView

Debido a los altos niveles de sobreventa acumulados en el valor, se están produciendo intentos de rebote. Hasta ahora, ninguno de ellos había podido superar la media móvil de 50 periodos, que ejercía una influencia negativa sobre el precio e impedía que los alcistas pudieran seguir reaccionando.

Sin embargo, en las últimas jornadas estamos viendo cómo Fluidra sí ha logrado superar dicha media móvil al rebasar la zona de los 19,25 euros, contando ya con los filtros adecuados para pensar en una continuidad del rebote.

En cuanto al volumen de negociación, se aprecia un incremento del mismo cada vez que el precio ha buscado la zona próxima a los 18,40 euros. Esto indica que estamos ante una posible fase de acumulación de títulos, previsiblemente por parte de las "manos fuertes" en niveles de soporte clave.

Trazando los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci a todo el gran proceso bajista anterior, observamos que tenemos por delante una zona de resistencia clave en los 20,25 euros por acción, correspondiente al 23,60% de dicho retroceso.

Estamos, por tanto, a prácticamente un 2,5% de poder romper al alza una zona importante que permitiría a los títulos de Fluidra seguir avanzando. Ante este escenario técnico, podemos avanzar que la fabricante de piscinas y wellness está a las puertas de generar alguna señal de compra para trading que permita incorporar títulos a la cartera o iniciar cobertura.

Como estrategia a plantear, podríamos trazar dos posibles alternativas de entrada. Por un lado, en el caso de que el valor no continúe subiendo, tropiece con la zona de los 20 euros (una resistencia de control bastante importante) y retrocediera hacia los 18,80 euros. En ese momento se podría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en los 20,00 euros, estableciendo una protección por debajo de los 18,40 euros.

Por otro lado, si Fluidra sigue avanzando y supera en niveles de cierre la zona de los 20,25 euros, el valor generará una interesante señal de entrada con un objetivo en el siguiente nivel de retroceso de Fibonacci, situado en la zona de los 21,35 euros.

En este segundo escenario de ruptura al alza, la orden de protección debería colocarse a no más de un 3% desde el nivel de entrada, con el fin de limitar riesgos y acotar pérdidas en caso de un eventual giro inesperado del mercado.