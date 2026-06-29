Puig Brands anticipa un cambio de tendencia pero debe confirmar por encima de los 16,25 euros

La ruptura de la directriz bajista y la superación de resistencias podrían desencadenar un nuevo tramo alcista en las acciones de Puig.

El comportamiento técnico de Puig ha sido muy volátil, con zonas clave en los 15,75 y 16,23 euros, y objetivos alcistas en 16,83 y 17,10 euros.

Goldman Sachs mantiene la recomendación de compra para Puig y fija un precio objetivo de 21,50 euros, destacando su potencial de crecimiento.

Las acciones de Puig Brands muestran una fuerte subida y apuntan a un posible cambio de tendencia si superan los 16,25 euros.

Estados Unidos e Irán acordaron este domingo cesar las hostilidades y permitir que los buques mercantes transiten libremente por el estrecho de Ormuz, pero al mercado le falta un pequeño impulso que probablemente venga con más noticias positivas sobre Oriente Medio.

Con este telón de fondo, el Ibex 35, que se sostiene en un estrecho lateral de consolidación, tendrá una nueva oportunidad hoy lunes de saltar por encima de sus máximos históricos. Si examinamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Puig Brands, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

El gigante catalán de la perfumería Puig y la multinacional estadounidense The Estée Lauder Companies mantuvieron conversaciones para una posible fusión histórica que habría creado el segundo mayor grupo mundial del sector. Sin embargo, las negociaciones se rompieron definitivamente debido a desacuerdos económicos y cláusulas contractuales complejas.

A pesar de ello, Goldman Sachs vuelve a confiar en Puig con una recomendación de compra, argumentando que el mercado subestima la durabilidad del potencial de crecimiento de la compañía, y ha fijado un precio objetivo en 21,50 euros, lo que implica una importante revalorización desde los niveles actuales.

Bajo el punto de vista técnico, los títulos de Puig se han movido en los últimos meses dentro de una gran volatilidad. Si nos centramos en lo ocurrido durante este mismo ejercicio 2026, veremos que Puig nos ha dejado por el camino varios huecos alcistas y bajistas en su gráfico, el cual es bastante difuso y no presenta un movimiento tendencial claro en el largo plazo.

Con una zona de mínimos anuales en torno a los 13,70 euros por acción y un máximo del ejercicio en los 18,03 euros, los títulos de Puig han mostrado un comportamiento muy desigual durante los últimos meses.

Ya el pasado mes de marzo dejó un hueco alcista abierto en la zona de los 14,86 euros por acción, mientras que durante el pasado mes de mayo el origen del hueco en esta ocasión fue bajista, naciendo en la zona de los 16,84 euros.

Por otra parte, en su gráfico observamos la presencia de las medias móviles de corto, medio y largo plazo. Estas han tenido relevancia en varios momentos de su cotización, ya que en ocasiones han impedido que Puig siguiera subiendo y, en otras, han servido de soporte dinámico. Es decir, los inversores están poniendo su atención en estos indicadores técnicos.

Además, en su gráfico y desde los máximos alcanzados durante el pasado mes de abril en la zona de los 18,03 euros, se puede trazar una directriz bajista que en el momento actual Puig está tratando de resolver al alza.

Evolución de las acciones de Puig Eduardo Bolinches TradingView

Este es el movimiento más interesante que mantienen los títulos del fabricante de cosméticos en estos momentos, puesto que si se supera esa directriz —y todo parece indicar que así va a ser— podríamos asistir a un nuevo tirón al alza bastante importante.

Así pues, tenemos una zona de resistencia en los 16,23 euros que es tangencial con la media móvil de 50 sesiones constituyendo una resistencia importante. Esta es una zona clave que el valor está creando en la sesión de hoy, donde también nos ha dejado un interesante hueco al alza que podría convertirse en un hueco de continuidad si se dan las condiciones adecuadas.

De este modo, también podemos anticipar que Puig Brands se encuentra ante un posible cambio de tendencia de medio plazo, la cual podría pasar de bajista a neutral, o incluso de bajista a alcista. Así Puig ya estaría comenzando a mejorar su aspecto técnico de corto y también de medio plazo, con posibilidades de seguir avanzando.

Los niveles de sobrecompra de momento no son extremos, así que tenemos gran parte de los ingredientes para que la reacción de Puig pueda continuar una vez sostenido el precio de su cotización en el soporte de los 15,75 euros, resolviendo así esa figura triangular al alza.

Por tanto, y en la medida en que veamos un segundo cierre diario de Puig por encima de los 16,25 euros, en ese momento el fabricante de cosméticos validará el rebote y el cambio de tendencia.

Así, mantendrá un primer objetivo hacia la zona de los 16,83 euros por acción, donde rellenaría y cubriría el hueco bajista generado durante el pasado mes de mayo. Esta zona la estableceremos como primer objetivo, y como segundo objetivo buscaremos niveles cercanos a los 17,10 euros en un segundo pequeño tramo alcista. Por lo tanto, el potencial del valor es bastante interesante.

Si finalmente se dan las condiciones para implementar esta estrategia, la orden de protección debería situarse por debajo de la zona de los 16,04 euros, ya que volver por debajo de este nivel implicaría de nuevo retroceder y perder la directriz bajista perforada al alza en la sesión de hoy.

Por el contrario, si ya tenemos títulos de Puig en cartera, lo más recomendable sería mantener posiciones, puesto que el valor tiene grandes probabilidades de poder seguir avanzando en el corto plazo.