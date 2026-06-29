Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una caída del 0,45%, hasta los 19.425,3 puntos que nos dejó sin los 19.500 puntos y sin poder ponerle la guinda a la semana con un cierre en máximos históricos.

En Wall Street tuvimos también una sesión correctiva que nos deja la puerta abierta a más correcciones por el incremento de tensión en el Estrecho de Ormuz.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,61 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,70 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,54 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: Ha cerrado en los 5,592 euros y estamos dentro desde los 5,66 euros con un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.