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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 encarrila el cierre del mes de junio atrapado en un rango estrecho de contratación
Parece que vuelve la tranquilidad tras el acuerdo del cese de ataques mutuos entre EEUU e Irán.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una caída del 0,45%, hasta los 19.425,3 puntos que nos dejó sin los 19.500 puntos y sin poder ponerle la guinda a la semana con un cierre en máximos históricos.
- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa frena su caída ante el soporte de los 72 dólares a la espera de confirmar el cese duradero de los ataques mutuos entre EEUU e Irán.
- El precio del oro devuelve parte de las ganancias cosechadas el viernes y lucha por no perder los 4.050 dólares.
- El par EURUSD busca estirar la reacción alcista aunque presenta problemas para hacerse con la zona de los 1,14 dólares.
- El bitcóin no puede rebotar y permanece por debajo de los 60.000 dólares.