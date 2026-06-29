Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 encarrila el cierre del mes de junio atrapado en un rango estrecho de contratación

- El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una caída del 0,45%, hasta los 19.425,3 puntos que nos dejó sin los 19.500 puntos y sin poder ponerle la guinda a la semana con un cierre en máximos históricos.

- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa frena su caída ante el soporte de los 72 dólares a la espera de confirmar el cese duradero de los ataques mutuos entre EEUU e Irán.

- El precio del oro devuelve parte de las ganancias cosechadas el viernes y lucha por no perder los 4.050 dólares.

- El par EURUSD busca estirar la reacción alcista aunque presenta problemas para hacerse con la zona de los 1,14 dólares.

- El bitcóin no puede rebotar y permanece por debajo de los 60.000 dólares.