DIGI anuncia oficialmente su salida a Bolsa mientras el resto de telecos digieren la presión

El comportamiento técnico de las acciones de DIGI muestra una tendencia alcista, con potencial para cerrar el hueco bajista y alcanzar nuevos máximos.

La entrada de DIGI en Bolsa aumenta la presión competitiva sobre Telefónica y otros operadores, afectando negativamente a sus cotizaciones.

La inversión captada se destinará al despliegue de su propia red de fibra óptica y móvil 5G, buscando independencia de redes de terceros.

DIGI anuncia su salida a Bolsa en España con una ampliación de capital de 150 millones de euros y una valoración previa de 1.700 millones.

El sector de las telecomunicaciones vive una jornada de intensa actividad corporativa y movimientos estratégicos de gran calado, con especial réplica en las plazas financieras de España y Rumanía. La reactivación de operaciones de capital flotante, la presión sobre los operadores tradicionales y los anuncios de retribución al accionista marcan una hoja de ruta que redefine por completo el tablero competitivo.

DIGI reactiva su salida a bolsa en España

La operadora rumana planea cotizar en las bolsas españolas para consolidar su posición en el mercado y financiar su crecimiento. La operación se realizará mediante una ampliación de capital (OPS) de 150 millones de euros en España, sumada a la venta de acciones secundarias por parte de su matriz rumana, que de todos modos retendrá al menos el 75% del control.

Se producirá una importante aportación de capital de aproximadamente 100 millones de euros, lo que valora a DIGI España en unos 1.700 millones de euros (antes de la operación).

El dinero se invertirá totalmente en desplegar su propia red de fibra óptica y móvil 5G, logrando así independizarse de las redes de terceros.

Coincidiendo con este hecho, la matriz del grupo celebra hoy su Junta General de Accionistas en Bucarest, donde se somete a votación un incremento del 11% en su dividendo bruto, fijado en 0,5 RON por acción (moneda rumana), utilizando la solidez de su balance en el este de Europa para apuntalar la expansión en la península.

Telefónica ante la presión competitiva

La cotización de Telefónica sufre hoy en la Bolsa española debido a una doble lectura del mercado ante las últimas novedades sobre DIGI:

Por una parte, el capital que captará DIGI le permitirá ser más agresivo comercialmente y convertirse en un operador de red independiente, lo que pone en riesgo los márgenes y el negocio mayorista de Telefónica.

Y en segundo lugar, tras un mes de volatilidad y una intensa presión bajista para el precio de sus acciones, Telefónica se enfrenta ahora a un nuevo rival cotizado que podría desviar el interés de los fondos de inversión internacionales.

La presión bajista en el precio de sus acciones ha llevado a un duro revés y ajuste técnico iniciado desde la zona próxima a los 3,96 euros que ha llevado al valor a perder su directriz alcista extendida desde mínimos de enero y también a tantear soportes clave como los 3,55 euros.

Por su parte, otro operador en fase de madurez como es Cellnex, defiende la disciplina financiera y la retribución al accionista mediante dividendos o recompras. Sus acciones también caen con fuerza y se deja un 2,57% al cierre de estas líneas perdiendo el importante soporte de los 27,65 euros, equivalente al 50% de su retorno proporcional Fibonacci 50% del último proceso alcista.

Comportamiento técnico de DIGI

Aunque la empresa presenta muchos de sus informes financieros consolidados en euros (€) debido a su escala internacional (especialmente por su fuerte presencia en España), la negociación diaria en el mercado local y el precio de cotización se ejecutan al 100% en RON (leus rumanos).

Desde el punto de vista técnico, si analizamos el comportamiento de los títulos de DIGI, observamos una estructura eminentemente alcista desde los mínimos de abril de 2025 en los 27,25 RON.

Evolución de las acciones de DIGI Eduardo Bolinches TradingView

A partir de ahí, el valor ha dibujado una sucesión de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar la zona de los 77 RON. En ese punto, los alcistas detuvieron las compras y se inició una fase de consolidación de niveles, no exenta de ajustes correctivos como el que llevó su cotización hasta los 64,50 RON el pasado mes de marzo.

Sin embargo, el hecho más destacado de su gráfico es el tremendo hueco bajista (gap) iniciado desde la zona de los 72,20 RON a principios del pasado mes de abril. Este movimiento dio paso a una continuidad bajista hasta alcanzar el soporte de los 43,35 RON.

A partir de ahí, DIGI ha iniciado una fase de rebote técnico que, aunque ha elevado los niveles de sobrecompra, por el momento no está suponiendo ningún impedimento para que el valor siga avanzando.

En la sesión de hoy, DIGI está alcanzando una zona de resistencia intermedia: los 60 RON por título. Su superación daría paso a un nuevo movimiento alcista de continuidad buscando el siguiente objetivo situado en los 65,10 RON. Si este nivel se supera, existen grandes probabilidades de ir a cerrar el hueco bajista en los 71 RON.

Por lo tanto, DIGI es, hoy por hoy, un valor alcista tanto para el corto como para el medio plazo, con una clara predisposición a alcanzar y superar zonas clave para completar el cierre del enorme gap a la baja de abril. Así pues, nos encontramos ante un activo con un interesante potencial técnico que tiene altas probabilidades de seguir avanzando.