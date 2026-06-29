Bit2Me logra luz verde del Banco de España para prestar servicios de pago con tokens de dinero electrónico

Bit2Me cuenta con el respaldo de bancos españoles como Bankinter, BBVA, Unicaja y Cecabank, así como de fondos de inversión y empresas tecnológicas como Telefónica Ventures y Tether.

Esta autorización posiciona a Bit2Me con una ventaja competitiva para liderar los pagos digitales con activos estables referenciados al euro u otras monedas oficiales.

La plataforma es pionera en Europa al contar con licencia MiCA y obtener también la licencia PSD2 para transferencias con stablecoins, además de ser agencia de valores para Bit2Me STX.

Bit2Me ha recibido la autorización del Banco de España para ofrecer servicios de pago con tokens de dinero electrónico, convirtiéndose en el primer exchange español en lograrlo.

Bit2Me, plataforma líder de criptoactivos en España y una de las principales de Europa, anuncia la obtención de la autorización del Banco de España que le habilita para prestar servicios de pago basados en tokens de dinero electrónico (electronic money tokens o EMT), convirtiéndose en el primer exchange español en obtener esta autorización.

De esta manera, Bit2Me se convierte también en el primer proveedor de servicios de criptoactivos en Europa con licencia MiCA en obtener la licencia PSD2 para transferencias con stablecoins, y contar además con licencia como agencia de valores para Bit2Me STX.

En Europa, el marco regulatorio MiCA exige que los exchanges y proveedores cripto que operan en la región cumplan con estrictos requisitos de solvencia y reserva. Bajo este ecosistema, la integración de la licencia PSD2 posiciona a Bit2Me en una situación de "ventaja competitiva única" para liderar los pagos digitales con activos estables referenciados al euro u otras monedas oficiales, como ponen en contexto desde la firma.

Este proceso de autorización ha sido liderado por el equipo interno de legal y compliance de Bit2Me, en colaboración con el despacho FinReg 360.

Cabe recordar que Bit2Me está participada por bancos españoles como Bankinter, BBVA, Unicaja y Cecabank, fondos nacionales e internacionales como Inveready e Investcorp, tecnológicas como Telefónica Ventures, así como por el gigante de los activos digitales Tether.

Hace un par de meses, además, Bit2Me expandió su plataforma de criptos ampliando mercado con 12.000 fondos, ETF y acciones al vincularse como agente de InbestMe, el gestor automatizado de fondos liderado por Jordi Mercader.