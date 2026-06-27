Iqana, primera firma española de gestión discrecional de carteras 'criptos' con MiCA y en plena salida de Binance

Binance ha retirado su solicitud de licencia MiCA en Grecia, lo que ha generado incertidumbre para cerca de 500.000 usuarios en España que deberán buscar alternativas.

La obtención de la licencia MiCA coincide con la inminente expiración del régimen transitorio, que obliga al cierre de plataformas sin licencia.

El servicio de Iqana está dirigido a inversores institucionales bajo un modelo no custodio, donde los clientes mantienen el control de sus activos.

Iqana se convierte en la primera firma española autorizada por MiCA para la gestión discrecional de carteras de criptoactivos.

La fintech Iqana ha obtenido la autorización MiCA para la gestión discrecional de carteras de criptoactivos, convirtiéndose en la primera y única compañía española que cuenta con esta licencia en el vertical mencionado -paralelo a los de compraventa o custodia- bajo el nuevo marco regulatorio europeo.

La autorización permite a Iqana gestionar de forma profesional y discrecional carteras de activos digitales en nombre de sus clientes, un servicio equiparable a la gestión patrimonial tradicional con fondos de inversión o acciones existente en los mercados financieros, pero aplicado al ecosistema de los criptoactivos.

El servicio se dirige principalmente a inversores institucionales (family offices, hedge funds y gestoras) y se presta bajo un modelo no custodio: el cliente conserva en todo momento la titularidad y el control de sus activos, mientras Iqana ejecuta la gestión bajo un mandato previamente acordado.

Cabe recordar que el pasado febrero Kfund y el brazo inversor de Axel Springer y Porsche entraron en el capital de Iqana para crear un gigante de las criptos. Una ronda presemilla de 1,1 millones de euros que la puso en una valoración inicial de más de 10 millones.

Como subraya Quim Allard, cofundador y CEO de Iqana, su plataforma no presta asesoramiento financiero, sino que la gestión discrecional de bitcoin, ether o solana se desarrolla únicamente mediante algoritmos con modelos matemáticos y estadísticos que toman decisiones deterministas con riesgos calculados.

Sobre su hoja de ruta, espera que Iqana administre "centenares o varios miles de millones de euros en los próximos años".

Su obtención de la licencia MiCA llega prácticamente al borde de que expire el régimen transitorio de MiCA el 1 de julio, forzando el cierre de plataformas sin licencia.

Terremoto Binance

En este sentido, el terremoto en el sector lo ha provocado el gigante Binance. El mayor exchange del mundo cripto ha retirado su petición de la licencia MiCA en Grecia y la solicitará en otro Estado europeo fuera de plazo.

Los brókeres de criptos como Kraken, Coinbase u OKX están lanzando agresivas campañas comerciales para quitarle a Binance sus clientes en el Viejo Continente.

El exchange ha enviado correos electrónicos a usuarios en Polonia, Italia, España y Francia esta semana. En su comunicado a los clientes españoles, Binance les exhorta a transferir sus activos a una cartera autocustodiada bajo su control o transferirlos a un proveedor de servicios de activos virtuales distinto de Binance Spain.

"En cualquier caso, todos los activos digitales seguirán estando disponibles para su retirada incluso después del 1 de julio de 2026, de conformidad con los requisitos regulatorios y de cumplimiento normativo aplicable", reza el comunicado de Binance.

Se estima que cerca de 500.000 cuentas activas en España tendrán que buscar una alternativa a la retirada de Binance, bien moviendo su dinero a otros exchanges, bien dejándolo en una billetera 'fría'.

En el caso de Iqana, como recuerda Allard, "Binance, Coinbase o Kraken son todos proveedores nuestros", y en cuanto a Binance, "tendremos que dejar de operar con ellos". Su opinión sobre la retirada europea de Binance es que "es perjudicial para el mercado".

"MiCA representa para los criptoactivos lo que MiFID supuso para los mercados financieros tradicionales: el paso definitivo desde un mercado emergente hacia una industria plenamente regulada e integrada dentro del sistema financiero europeo", a juicio de Allard.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, señaló el viernes en un foro que "no va a haber excepciones ni prórrogas" para la tramitación de la licencia MiCA. Y avanzó que ya existen contactos con las entidades que no cuenten con la autorización como Binance para acompañarlas en el cese de su actividad de la manera "más ordenada posible".