Telefónica confirmará su recuperación técnica si supera el obstáculo de los 3,76 euros

Los analistas aconsejan esperar un cierre por encima de 3,77 euros para nuevas compras, con stop loss bajo 3,71 euros para limitar riesgos.

Desde el punto de vista técnico, Telefónica muestra señales de recuperación, con apoyo en el soporte de 3,54 euros y movimientos hacia la resistencia clave de 3,76 euros.

La compañía ha ajustado su política de dividendos, pasando a un único pago anual de 0,15 euros en línea con su plan de ahorro de costes.

Telefónica consolida su liderazgo en el sector de telecomunicaciones tras recibir un nuevo galardón internacional durante el evento DTW Ignite 2026 en Copenhague.

La renta variable vuelve a tambalearse debido a las constantes tensiones en el sector tecnológico. Los inversores, decididos a alejarse del riesgo, se mantienen cautelosos e indiferentes incluso ante la caída en los precios del crudo.

En las últimas sesiones, el Ibex 35 se ha mantenido dentro de un estrecho intervalo lateralizado de poco más de 200 puntos. De cara a la última sesión de la semana, su objetivo será no alejarse demasiado de sus máximos históricos. Si miramos la tabla de valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Telefónica.

Durante el encuentro global DTW Ignite 2026, celebrado en Copenhague del 23 al 25 de junio, Telefónica ha vuelto a demostrar su papel clave en el sector de las telecomunicaciones. Organizado por TM Forum, este evento es el epicentro de la innovación para la transición hacia infraestructuras autónomas y modelos basados en inteligencia artificial (AI-native).

En este escenario, la compañía no solo ha reforzado su liderazgo tecnológico, sino que también ha obtenido un importante reconocimiento internacional por su trayectoria al consolidar su posición en redes autónomas con un nuevo galardón de TM Forum.

Telefónica ha pagado su último dividendo anual doble de 0,15 euros (3,8% de rentabilidad); a partir de ahora, aplicando el recorte del 50% anunciado en noviembre, la retribución pasará a ser de un único pago anual de 0,15 euros.

Aunque este recorte se enmarca dentro del Plan Estratégico de Telefónica, que apuesta por el ahorro de costes, el plan no contempla ampliaciones de capital y el grupo está preparado para capturar las oportunidades que se presenten y generen valor a los accionistas.

Si analizamos a Telefónica bajo el punto de vista técnico y nos centramos solamente en lo que ha ocurrido durante este 2026, dejando atrás la fuerte volatilidad y la potente caída desde la zona de los 4,50 hasta niveles próximos a los 3,11 euros por título, encontramos un valor en plena fase de recuperación técnica.

En esos meses los títulos de Telefónica han mostrado un comportamiento técnico muy interesante, aunque en las últimas semanas el valor haya entrado de nuevo en una fase de ajuste importante que ha llevado a sus títulos hacia la zona de los 3,55 euros.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Buscando zonas clave y si trazamos el correspondiente nivel de retroceso de Fibonacci a todo ese proceso alcista anterior, observamos que Telefónica ha generado un apoyo cerca del soporte de los 3,54 euros por acción, correspondiente al 50% de este retorno proporcional.

Los alcistas han logrado reaccionar a tiempo y el valor ha superado el conjunto de sus medias móviles de 100 y 200 periodos, que pasaban por los 3,64 euros, dirigiéndose hacia la resistencia horizontal intermedia en 3,71 euros. Con este contexto, podemos pensar que la reacción alcista de Telefónica podría continuar en el muy corto plazo.

A pesar de que la directriz alcista extendida desde mínimos del pasado mes de enero ha sido perforada a la baja, Telefónica trata ahora mismo de recuperar esa tendencia alcista perdida que se ha tornado neutral. El valor necesitará un pequeño catalizador o un nuevo empuje que logre situar el precio de sus acciones por encima de la zona de los 3,76 euros, es decir, cerca del 2% de avance desde los niveles actuales de cotización.

Es justo en ese momento cuando podemos pensar en positivo sobre el valor, ya que habrá eliminado y superado todas y cada una de las barreras técnicas a las que tiene ahora mismo que enfrentarse.

Así pues, si ya tenemos el título en cartera, mantendremos pero no dejaremos que de nuevo pierda la zona de los 3,63 euros por acción, en cuyo caso las caídas podrían prolongarse y el entorno se volvería mucho más bajista.

Si, por el contrario, no tenemos títulos en cartera y queremos iniciar compras en el valor, deberemos esperar a que Telefónica logre dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de la zona de los 3,77 euros.

En ese momento, la teleco generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra, estableciendo un primer objetivo cerca de la zona de los 3,85 euros, donde encontramos una primera resistencia.

La volatilidad del propio mercado de renta variable nos obliga a establecer la orden de protección en cada una de las estrategias que se tomen en estos momentos. Así pues, si se dan las condiciones adecuadas para entrar en Telefónica con la ruptura de esa resistencia que hemos comentado, el stop loss debería estar colocado por debajo de la pérdida de los 3,71 euros en base cierres.

De esta manera limitaremos el riesgo de la operación y evitaremos una posible vuelta hacia una fase bajista.