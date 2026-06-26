San Basilio (CNMV) insta a que el Ibex 35 pase a tener 50 empresas cotizadas en el índice

Respecto a la regulación de criptoactivos (MiCA), San Basilio afirma que no habrá excepciones ni prórrogas para la obtención de la licencia europea, y que solo 20 entidades han recibido la autorización hasta ahora.

El presidente de la CNMV aboga por incentivar la salida a bolsa de más empresas y hacer el mercado español más atractivo para nuevas cotizaciones.

San Basilio destaca la necesidad de reducir la concentración del selectivo, especialmente en el sector bancario, que supone cerca del 40% del índice.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, propone ampliar el Ibex 35 a un Ibex 50 para aumentar la diversificación y liquidez del índice.

El Ibex 35 podría ser a futuro el Ibex 50. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha abogado por que sería favorable contar con un mayor número de empresas en el índice nacional.

"Sería bueno que hubiese más empresas, que pudiéramos tener un Ibex 50 con firmas de liquidez", ha corroborado San Basilio en el seminario que realiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

En este sentido, el dirigente ha aseverado que contar con bancos "muy sólidos" en crecimiento y con "buena valoración y perspectivas" es algo "muy positivo" para la economía española.

Sin embargo, ha criticado la concentración del selectivo, especialmente de parte de las entidades financieras, que pesan alrededor de un 40% en el selectivo por ponderación: "Es cierto que la bolsa está concentrada, no sólo en bancos sino en número, y nos parece que debería ser más de valores".

Por ello, el presidente ha hecho un llamamiento a que más empresas salgan a bolsa y a que las grandes puedan entrar a formar parte de los índices, para que sean "más diversificados, que siempre es positivo".

Al respecto, el dirigente ha avanzado que tanto las ofertas públicas de venta (opv) como las ofertas públicas de suscripción (ops) se producen a "cuentagotas".

"Estamos trabajando con nuevas salidas que podrían producirse entes o después del verano. Y aunque es cierto que hay una reactivación, es una de las asignaturas pendientes en España. Hay que recuperar el atractivo para que las empresas quieran salir a bolsa aquí y en Europa en lugar de en Estados Unidos", ha corroborado San Basilio.

MiCA

En cuanto al fin del periodo transitorio para obtener la licencia europea de Mercados de Criptoactivos (MiCA) -que concluye el día 1 de julio-, el directivo ha aclarado que "no va a haber excepciones ni prórrogas" para su tramitación.

Del mismo modo, ha mostrado su "preocupación" con las entidades que no cuenten con la autorización -en un claro mensaje velado hacia Binance- y ha apuntado que ya existen contactos con éstas para acompañar en el cese de su actividad de la manera "más ordenada posible".

"Los que no estén inscritos no pueden ni captar nuevos clientes, ni hacer operaciones de comercialización o marketing. Tendrán que hablar con sus clientes y trasladarles su plan de resolución ordenada de sus actividades, de modo que expliquen cómo piensan transferir sus posiciones a otras entidades", ha admitido San Basilio.

En cifras, el dirigente ha garantizado que la intención de la CNMV es llegar al final de periodo -la semana que viene- con 14 empresas independientes autorizadas y con otras seis entidades de crédito ya con la licencia. "Tendríamos 20 entidades que han recibido la licencia por parte de la CNMV", ha definido.

No obstante, San Basilio ha justificado que sigue habiendo entre 15 y 20 expedientes pendientes de autorización, aunque ha adelantado que "muchos de ellos no lo van a conseguir", puesto que la información que han facilitado o "no es suficiente" o el modelo de negocio "no encaja o hay sospechas de blanqueo".

"Habrá una primera tanda de aprobación y luego cierto goteo en los meses de julio, agosto y setiembre. Porque sí que es verdad que hay algunas que están muy avanzadas y podrán alcanzar el visto bueno en el corto plazo", ha concluido San Basilio.