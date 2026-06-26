Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

En Wall Street la sesión fue mixta, con subidas en el Dow Jones y Russell, y caídas en el S&P y Nasdaq.

El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,64%, hasta los 19.513,6 puntos dejando a tiro la posibilidad de cerrar la semana marcando nuevos máximos históricos.

En Wall Street tuvimos una sesión con signo mixto en la que subieron el Dow Jones y el Russell y cayeron el S&P y el Nasdaq.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,88 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,52 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: El valor confirma los máximos con un segundo cierre por encima de los 5,50 euros por lo que hemos entrado en él al cierre en 5,66 euros y colocando un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.