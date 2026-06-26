Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 0,64%, situándose en 19.513,6 puntos y acercándose a máximos históricos.
En Wall Street la sesión fue mixta, con subidas en el Dow Jones y Russell, y caídas en el S&P y Nasdaq.
Valores destacados para invertir actualmente incluyen Enagás, Azkoyen, Merlin Properties e IAG, todos en momentos técnicos relevantes.
Se han fijado puntos de entrada y niveles de stop loss para cada valor sugerido, siguiendo una estrategia de control del riesgo.
El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,64%, hasta los 19.513,6 puntos dejando a tiro la posibilidad de cerrar la semana marcando nuevos máximos históricos.
En Wall Street tuvimos una sesión con signo mixto en la que subieron el Dow Jones y el Russell y cayeron el S&P y el Nasdaq.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Enagás: Ha cerrado en los 17,88 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.
- Azkoyen: Cerró en 13,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.
- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,52 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.
- IAG: El valor confirma los máximos con un segundo cierre por encima de los 5,50 euros por lo que hemos entrado en él al cierre en 5,66 euros y colocando un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.