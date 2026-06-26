Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene complicado el marcar nuevos máximos históricos para cerrar la semana

- El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,64%, hasta los 19.513,6 puntos dejando a tiro la posibilidad de cerrar la semana marcando nuevos máximos históricos.

- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, regresa a las caídas tras el rebote del día de ayer, aunque todavía se encuentra por encima de los 73 dólares.

- El precio del oro continúa luchando por mantenerse por encima de los 4.000 dólares y así poner punto y final a la actual debilidad en su precio.

- El par EURUSD estira la reacción alcista tras marcar mínimos en 1,1325 dólares el pasado miércoles con la ahora resistencia, antes soporte, de los 1,1411 dólares.

- El bitcóin también reacciona al alza tras testear la zona de los 58.000 dólares.