Mercados
Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene complicado el marcar nuevos máximos históricos para cerrar la semana
Las correcciones generalizadas en los mercados asiáticos son la gran traba para poder marcar nuevos máximos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,64%, hasta los 19.513,6 puntos dejando a tiro la posibilidad de cerrar la semana marcando nuevos máximos históricos.
- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, regresa a las caídas tras el rebote del día de ayer, aunque todavía se encuentra por encima de los 73 dólares.
- El precio del oro continúa luchando por mantenerse por encima de los 4.000 dólares y así poner punto y final a la actual debilidad en su precio.
- El par EURUSD estira la reacción alcista tras marcar mínimos en 1,1325 dólares el pasado miércoles con la ahora resistencia, antes soporte, de los 1,1411 dólares.
- El bitcóin también reacciona al alza tras testear la zona de los 58.000 dólares.