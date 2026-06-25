Se reabre el estrecho de Ormuz, ¿y el rally?

Al menos 172 buques han cruzado el estrecho de Ormuz desde que EEUU e Irán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra; el Brent ha vuelto a 75 dólares por barril, mientras que el diésel en EEUU ha caído por debajo de 5 dólares.

Los mercados llevaban casi cuatro meses esperándolo. ¿Por qué, entonces, el S&P 500 cayó casi un 2% en las dos primeras sesiones de la semana y el Nasdaq un 3,6%?

En primer lugar, incluso si se deja de lado que el alto el fuego sigue siendo frágil —ya que cuestiones clave como el programa nuclear o posibles compensaciones siguen sin resolverse—, los efectos negativos sobre la economía no desaparecen de la noche a la mañana.

Así, la repercusión de costes, el proceso mediante el cual fabricantes y proveedores trasladan el aumento de sus gastos a los consumidores, suele reflejarse en los precios finales con varios meses de retraso.

De ahí que la Reserva Federal elevase sus previsiones de inflación en la última reunión: para 2026 la expectativa pasó del 2,7% al 3,6%, la inflación subyacente del 2,7% al 3,3% y para 2027 del 2,2% al 2,5%, y que el mercado ya no descuente una subida de tipos antes de fin de año, sino tres.

Incluso si se deja de lado que el alto el fuego sigue siendo frágil, los efectos negativos sobre la economía no desaparecen de la noche a la mañana

En segundo lugar, la bolsa no vive únicamente de la inflación y la política monetaria. El sector tecnológico también marca el sentimiento y, en los últimos días, ha sufrido presión por las dudas sobre la sostenibilidad del rally impulsado por la IA, en parte por la caída repentina de SpaceX.

De tal manera que, aunque la reapertura del estrecho de Ormuz es una noticia positiva, el daño ya está hecho y los bancos centrales tendrán que lidiar con ello durante meses.

Mientras tanto, persisten las preocupaciones sobre un posible sobrecalentamiento de la narrativa de la IA y sobre las elevadas valoraciones.

Ahora bien, Barclays, por ejemplo, no cree que esto vaya a derivar en una caída prolongada y ha elevado su previsión para el S&P 500 a finales de 2026 hasta los 7.800 puntos, desde los 7.650.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.