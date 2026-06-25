Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,45% hasta los 19.389,5 puntos, dejando incertidumbre para el resto de la semana.
Wall Street vivió una sesión alcista, y el mercado espera los datos de PIB y PCE para definir el rumbo de las bolsas.
Valores destacados para invertir incluyen Enagás, Azkoyen, Merlin Properties e IAG, todos con niveles técnicos importantes y seguimiento de stop loss.
IAG ha marcado un nuevo máximo y se recomienda vigilar un cierre por encima de 5,50 euros para posibles entradas.
El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 0,45%, hasta los 19.389,5 puntos dejando todos los escenarios abiertos de cara a la segunda parte de la semana tras unos resultados de Micron espectaculares.
En Wall Street tuvimos una sesión alcista que podría extenderse también a la de hoy aunque es probable que tengamos que esperarnos a conocer los datos de PIB y PCE a las 14:30h.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Enagás: Ha cerrado en los 17,72 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.
- Azkoyen: Cerró en 13,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.
- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,75 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.
- IAG: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos a entrar si vemos que vuelve a cerrar por encima de los 5,50 euros colocando un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.