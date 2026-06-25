Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este miércoles con una caída del 0,45%, hasta los 19.389,5 puntos dejando todos los escenarios abiertos de cara a la segunda parte de la semana tras unos resultados de Micron espectaculares.

En Wall Street tuvimos una sesión alcista que podría extenderse también a la de hoy aunque es probable que tengamos que esperarnos a conocer los datos de PIB y PCE a las 14:30h.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,72 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,83 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,75 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- IAG: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos a entrar si vemos que vuelve a cerrar por encima de los 5,50 euros colocando un stop loss inicial en los 5,31 euros en base cierres.