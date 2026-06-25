Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca los 19.400 tras despejar Micron las dudas por la tecnología
Los precios del petróleo prosiguen su caída y el Brent toca ya los 72$ por barril.
LAS CLAVES
-- El Ibex 35 sube un 0,15%, hasta los 19.415,5 puntos, en la apertura de la sesión de este miércoles. El principal selectivo español perdió en la víspera la cota de los 19.400 enteros. Los máximos históricos del índice se encuentran en los 19.542,3 puntos.
- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en signo mixto. En el lado de las pérdidas, el Cac francés cede un 0,03% y el FTSE 100 británico, un 0,12%. En la parte de las ganancias, el Dax alemán avanza un 0,36% y el FTSE Mib italiano, un 0,27%.
- Los futuros de Wall Street pronostican una apertura alcista de la sesión neoyorquina. Los del Dow Jones avanzan un 0,13%; el S&P 500, un 0,71% y el Nasdaq Composite, un 2,03%.
- El miércoles al cierre de sesión se conocieron los resultados de Micron, la multinacional estadounidense de semiconductores. La compañía superó las expectativas del mercado al anotarse un beneficio neto de 28.243 millones de dólares, muy por encima de los 1.885 millones cosechados en el mismo periodo del año anterior y vuela un 18% en Bolsa en las operaciones tras el cierre de mercado.
- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, cae un 1,42%, hasta los 72,64 dólares por barril.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cede un 0,67%, hasta los 69,87 dólares por barril.
- En el plano macroeconómico, los inversores contarán este jueves con varias referencias.
- En el ámbito nacional, el INE ha confirmado que el crecimiento del PIB frenó y bajó dos décimas, hasta el 0,6%, en el primer trimestre de 2026.
- En EEUU se hará público el dato del deflactor del consumo privado PCE, uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal para guiar su política monetaria.
- El precio del oro continúa sufriendo por la fortaleza del dólar y ya se encuentra en precios no vistos desde noviembre del año pasado.
- El par EURUSD reacciona al alza tras marcar mínimos en 1,1325 dólares. Ahora el soporte de los 1,1411 dólares pasa a ser resistencia.
- El bitcóin también reacciona al alza tras testear sus mínimos de este mes en la zona de los 59.000 dólares.
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El selectivo español echa el freno
El Ibex 35 presenta problemas para estirar la recuperación de los precios ante los 19.450 puntos y comienza ahora una recogida de beneficios que habrá que ver qué da de sí.
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Así abre el Ibex 35
Apertura alcista por encima de los 19.400 puntos con Iberdrola (+1,28%) liderando las subidas dentro del selectivo español y Amadeus (-1,53%) como valor con peor desempeño.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Dividendo complementario en Gestamp
Gestamp anuncia el pago de un dividendo complementario en efectivo por un importe bruto de 0,0412 euros por acción a cada una de las acciones ordinarias en circulación de la Sociedad. El pago del referido dividendo complementario se hará efectivo el día 2 de julio de 2026 que será descontado el próximo martes 30 de junio.
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Audax lanza una Opa voluntaria sobre Elmera
Audax anuncia su intención de lanzar una oferta voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Elmera Group ASA, una sociedad noruega cotizada en la Bolsa de Oslo bajo el símbolo bursátil ELMRA, por una contraprestación en efectivo de 41,20 coronas noruegas por acción de Elmera.
El Precio de la oferta representa una prima del 39,4% sobre el precio de cierre de ayer en las 29,55 coronas noruegas.
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Cotización de Micron en Europa
Las acciones de Micron Technology cotizadas en Fráncfort se disparan un 18% después de la presentación de resultados de ayer tras el cierre de Wall Street en las que se superaron claramente las expectativas del mercado.
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Datos de confianza del consumidor en Alemania
La confianza del consumidor GfK de Alemania en junio queda en el -29,2 frente a un consenso esperado del -27,6 mientras que el dato del mes anterior queda revisado al alza desde el -29,8 hasta el -29,7.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Nuevos máximos históricos para la Bolsa de Taiwán
El TAIEX de Taiwán cierra con una subida de 211,66 puntos, con un incremento del 0,46% hasta los 46.255,26 puntos y marcando nuevos máximos históricos.
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Volvemos a ver al KOSPI por encima de los 9.000 puntos
El KOSPI de Corea del Sur recupera el nivel de 9.000 puntos, subiendo un 6,25% en la jornada de hoy.
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Declaraciones de Tamura del Bank of Japan
Naoki Tamura, miembro de la Junta de Política Monetaria del Banco de Japón, dice que 2Japón ya ha alcanzado la meta de inflación del 2% del BOJ y que las tasas deberían elevarse hacia niveles cercanos a lo neutro para evitar que la inflación supere potencialmente la meta".
"El BOJ debería determinar la tasa de interés neutral evaluando cómo cada subida de la tasa afecta a la actividad económica, a los precios y al desarrollo financiero", añade.
Y advierte que "si el BOJ subirá las tasas cada tres o cuatro meses dependerá de la evolución de la economía y de los precios, y de las reacciones del mercado ante cada subida".
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El fondo de pensiones de Canadá amplía cortos en Bankinter
Canada Pension Plan Investment Board ha ampliado en un 0,08% su posición corta en Bankinter hasta alcanzar el 1,02% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy