Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca los 19.400 tras despejar Micron las dudas por la tecnología

-- El Ibex 35 sube un 0,15%, hasta los 19.415,5 puntos, en la apertura de la sesión de este miércoles. El principal selectivo español perdió en la víspera la cota de los 19.400 enteros. Los máximos históricos del índice se encuentran en los 19.542,3 puntos.

- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en signo mixto. En el lado de las pérdidas, el Cac francés cede un 0,03% y el FTSE 100 británico, un 0,12%. En la parte de las ganancias, el Dax alemán avanza un 0,36% y el FTSE Mib italiano, un 0,27%.

- Los futuros de Wall Street pronostican una apertura alcista de la sesión neoyorquina. Los del Dow Jones avanzan un 0,13%; el S&P 500, un 0,71% y el Nasdaq Composite, un 2,03%.

- El miércoles al cierre de sesión se conocieron los resultados de Micron, la multinacional estadounidense de semiconductores. La compañía superó las expectativas del mercado al anotarse un beneficio neto de 28.243 millones de dólares, muy por encima de los 1.885 millones cosechados en el mismo periodo del año anterior y vuela un 18% en Bolsa en las operaciones tras el cierre de mercado.

- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, cae un 1,42%, hasta los 72,64 dólares por barril.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cede un 0,67%, hasta los 69,87 dólares por barril.

- En el plano macroeconómico, los inversores contarán este jueves con varias referencias.

- En el ámbito nacional, el INE ha confirmado que el crecimiento del PIB frenó y bajó dos décimas, hasta el 0,6%, en el primer trimestre de 2026.

- En EEUU se hará público el dato del deflactor del consumo privado PCE, uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal para guiar su política monetaria.

- El precio del oro continúa sufriendo por la fortaleza del dólar y ya se encuentra en precios no vistos desde noviembre del año pasado.

- El par EURUSD reacciona al alza tras marcar mínimos en 1,1325 dólares. Ahora el soporte de los 1,1411 dólares pasa a ser resistencia.

- El bitcóin también reacciona al alza tras testear sus mínimos de este mes en la zona de los 59.000 dólares.