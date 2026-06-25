Iberdrola exhibe una situación técnica envidiable y apunta a sus máximos históricos

El análisis técnico muestra una estructura muy alcista en las acciones, manteniendo una tendencia positiva a pesar de los niveles elevados de sobrecompra.

En 2024, Iberdrola acumula una revalorización superior al 44% y repartirá más de 4.500 millones de euros en dividendos con cargo a resultados de 2025.

La filial británica de Iberdrola, ScottishPower, ha lanzado una licitación para incorporar 779 MW de capacidad flexible en la red eléctrica de Inglaterra.

Iberdrola ha alcanzado máximos históricos en bolsa, llegando a los 21,43 euros por acción y una capitalización de 142.000 millones de euros.

El sector tecnológico ha tomado un respiro gracias a los últimos resultados financieros de Micron. Sus ganancias han servido para calmar el nerviosismo que había entre los inversores sobre si la fiebre de la Inteligencia Artificial estaba perdiendo fuerza.

Por su parte, el Ibex 35, seguirá tratando de no alejarse de sus máximos históricos. Si analizamos los valores de su composición, destacamos hoy jueves el comportamiento en el lado positivo de las acciones de Iberdrola.

En las últimas horas hemos conocido que SP Electricity North West, distribuidora de ScottishPower (filial del Grupo Iberdrola en el Reino Unido), ha lanzado una nueva licitación de flexibilidad para su red eléctrica. Esta contempla importantes oportunidades y busca incorporar 779 MW de capacidad flexible en Inglaterra, reforzando así el papel de las redes inteligentes en la transición energética.

Paralelamente, los analistas de Bernstein Research han marcado un precio objetivo para los títulos de la eléctrica en 19,80 euros con una recomendación de "igual que el mercado". Esta es una recomendación que probablemente se revise al alza, dados sus niveles de cotización actuales.

Si analizamos los títulos de Iberdrola desde el punto de vista técnico, observamos que el pasado martes el valor alcanzó, en formato intradiario, unos máximos históricos en la zona de los 21,43 euros por título. Con estas cifras, la compañía energética alcanzó los 142.000 millones de euros de capitalización, quedando solamente por detrás de Banco Santander e Inditex.

De este modo, se posiciona como una de las empresas con mayor valor en Europa. Iberdrola, además, es la primera energética por tamaño en el continente, destacando por su firme apuesta por el desarrollo de redes inteligentes, la electrificación de la economía y las redes renovables.

En los dos últimos ejercicios el desempeño de la eléctrica ha sido muy positivo, ya que en 2024 alcanzó una revalorización de más del 44% y en todo lo que llevamos de año las ganancias son del 17,5%.

Así pues, este comportamiento es un fiel reflejo de la confianza de los inversores en la eléctrica. Dicha confianza también encuentra apoyo en la capacidad de Iberdrola para generar retornos para sus accionistas, ya que próximamente repartirá más de 4.500 millones de euros en dividendos con cargo a los resultados de 2025.

Esto corresponde a 0,68 euros brutos por acción; es decir, un dividendo a cuenta de 0,253 euros más uno complementario de 0,427 euros que se distribuirá durante este próximo mes de julio.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches TradingView

En su gráfico podemos apreciar una estructura técnicamente muy alcista, como lo es la secuencia de máximos y de mínimos relativos crecientes que ha venido apoyando el precio de sus acciones.

Prácticamente en todos los plazos, este comportamiento ha estado dirigido siempre por la directriz alcista o zona de mínimos crecientes, manteniendo también las tres medias móviles más representativas (las de 50, 100 y 200 períodos) con una pendiente ascendente en estos momentos.

A pesar de que se estén evidenciando niveles de sobrecompra que son extremos en el momento actual, esto no está siendo un impedimento para que los alcistas puedan seguir avanzando.

De hecho, tras el importante ajuste correctivo producido entre los meses de abril y mayo, que sirvió para purgar el precio, tan solo al comenzar el mes de junio, el valor inició un repunte significativo con origen en la zona de los 19,30 euros por acción.

Teniendo en cuenta solamente este repunte técnico, Iberdrola ha superado una zona de resistencia como son los 20,35 euros y, posteriormente, la zona de los 20,75 euros con una fuerza inusitada y un volumen de negociación acorde a este escenario alcista y a la confianza de los inversores.

Por tanto, para quien ya tenga títulos de Iberdrola en cartera, felicidades, porque seguramente ya se esté ganando dinero. La recomendación es claramente la de mantener posiciones, a menos que se produzca algún cierre diario por debajo de la zona de los 20,75 euros.

Si esto se produce, el sesgo alcista habrá cambiado y los síntomas positivos de la eléctrica comenzarán a esfumarse; pero, mientras tanto, se puede mantener en cartera sin problemas.

¿Pero qué ocurre para quien no tenga títulos? Si vemos a Iberdrola retroceder hacia la zona de los 21 euros, o si vemos al valor saltar por encima de los máximos históricos alcanzados el pasado martes 23 de junio (es decir, superar la zona de los 21,43 euros en base a cierres), cualquiera de los dos escenarios, el que antes se dé, permitirá a los inversores tomar algún tipo de posicionamiento alcista.

Esto sería válido aunque sea solamente limitando el tamaño de la posición a, como mucho, un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características, dado que los niveles de sobrecompra son elevados y el valor ha protagonizado grandes avances en muy poco tiempo.

En cualquier caso, si finalmente decidimos o se dan las condiciones para implementar esta estrategia, la orden de protección no deberá superar el 2,5% de pérdida desde nuestro nivel de entrada. De esta manera podremos acompañar el precio limitando los riesgos.