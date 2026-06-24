El petróleo Brent toca mínimos desde el comienzo de la guerra en Irán al bajar hasta los 75 dólares por barril

Donald Trump acusa a las grandes petroleras de no trasladar la bajada del precio del crudo a la gasolina y ordena una investigación al respecto.

El petróleo de Texas también baja a 72,1 dólares, cerca de sus mínimos previos a la guerra.

El crudo europeo acumula cinco sesiones consecutivas en descenso, con un desplome del 4,5% tras avances en el diálogo entre Irán y EEUU y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo Brent cae a 75,79 dólares, su nivel más bajo desde el inicio del conflicto en Irán.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en el Viejo Continente, bajaba este miércoles hasta los 75,79 dólares. Con el descenso, el crudo se situaba en mínimos desde el pasado 27 de febrero, un día antes del comienzo de los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel que desencadenaron el conflicto en Oriente Próximo.

El crudo europeo acumula cinco sesiones consecutivas en rojo. En concreto, la materia prima llegó a desplomarse un 4,5% el pasado lunes, después de que Irán y Estados Unidos anunciasen importantes avances en sus conversaciones, así como la reapertura del estrecho de Ormuz.

El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, caía este miércoles hasta los 72,1 dólares por barril, también cerca de sus mínimos antes de la guerra, que se encuentran en los 71,23 dólares por barril.

Los máximos que ha alcanzado el Brent a lo largo del conflicto han sido los 126,1 dólares que tocó el pasado 30 de abril. Desde entonces, el crudo ha acelerado su caída, aunque con algún repunte, ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

Unas conversaciones que permitieron la semana pasada firmar un memorando preliminar que permitirá negociar durante 60 días un acuerdo final para poder poner fin definitivamente a las hostilidades.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponía presión sobre las petroleras al acusar a las grandes compañías del sector de "estafar" a los consumidores por no trasladar a los precios de la gasolina las caídas del coste del petróleo, por lo que ha ordenado al Departamento de Justicia abrir una investigación al respecto.

"Las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picado!", ha criticado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

"En otras palabras, están estafando a los consumidores", ha afirmado Trump para anunciar que ha dado la orden al Departamento de Justicia de investigar de inmediato esta situación.