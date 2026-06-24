Merlin Properties activa un primer objetivo en 16 euros tras romper máximos históricos

El 3 de julio Merlin Properties presentará resultados, centrando la atención en su generación de caja y su posición privilegiada en el mercado ibérico de centros de datos.

La firma ha elevado su precio objetivo a 19 euros y presenta sólidos indicadores técnicos, con un primer objetivo en 16 euros tras superar los 15,66.

JP Morgan y Deutsche Bank consideran a Merlin Properties un vehículo clave para invertir en centros de datos e inteligencia artificial en España.

Tras el reciente varapalo global a las acciones de inteligencia artificial, los inversores buscan un equilibrio: por un lado, celebran una menor tensión en Oriente Próximo; por el otro, temen que la tecnología esté sobrevalorada. La clave ahora mismo es la cautela, ya que las turbulencias en las bolsas podrían regresar en cualquier momento.

El Ibex 35, que mantuvo un tono bastante comedido en la última sesión, tendrá como objetivo no perder los mínimos de estas tres últimas jornadas —es decir, los 19.340 puntos— y, sobre todo, no alejarse de sus máximos históricos. De entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento positivo de las acciones de Merlin Properties.

Según los analistas de JP Morgan, Merlin Properties se consolida como el principal vehículo en España para invertir en el boom de los centros de datos y la inteligencia artificial.

La firma estadounidense comparte el optimismo de entidades como Deutsche Bank y ha otorgado a la socimi la etiqueta de Positive Catalyst Watch, una calificación reservada para acciones con catalizadores alcistas inminentes. Asimismo, recientemente elevaron su precio objetivo de los 18,50 a los 19 euros por acción.

El próximo 3 de julio, Merlin Properties presentará sus resultados del primer semestre, donde el foco se pondrá en los fondos procedentes de operaciones (FFO); es decir, la generación de caja recurrente que está claramente infravalorada por el mercado.

Sin embargo, el núcleo central gira en torno a los centros de datos en el mercado ibérico. No existen dudas de que Merlin cuenta con una posición privilegiada en este negocio gracias a sus ventajas competitivas en España y Portugal, así como al acceso a un suelo ya electrificado, lo que ha permitido a la sociedad salvar uno de los principales cuellos de botella del sector.

Si analizamos los títulos de Merlin Properties desde un punto de vista técnico, observamos un comportamiento muy alcista en los diferentes horizontes temporales, respaldado por la ruptura de figuras de acumulación y un interesante comportamiento en sus medias móviles más representativas.

Evolución de las acciones de Merlin Properties.png Eduardo Bolinches TradingView

Si echamos la vista atrás y nos centramos en los mínimos que se alcanzaron en abril de 2025, cerca de la zona de los 8,30 euros por acción, se aprecia una sólida formación de mínimos y máximos relativos crecientes. Este movimiento ha estado acompañado en todo momento por su directriz alcista extendida, que ha servido de apoyo al valor de manera continuada.

Este comportamiento de los títulos de Merlin Properties no ha estado exento de correcciones profundas, como la que se produjo entre noviembre y diciembre de 2025, o la que se llevó por delante más del 16% de su capitalización bursátil entre los meses de febrero y marzo.

Pese a ello, los alcistas han estado muy atentos al devenir de la compañía y han reaccionado siempre a tiempo, permitiendo que la directriz de fondo siga vigente y manteniendo una estructura sólida en sus medias móviles más representativas como son las de corto, medio y largo plazo.

En su gráfico también se aprecia la formación de un techo de mercado a corto y medio plazo en las inmediaciones de los 15,40 euros por acción, una zona donde la socimi ha estado chocando en varias ocasiones durante todo este ejercicio y que, en el momento actual, trata de resolver al alza.

Al momento de confeccionar estas líneas, Merlin Properties está dibujando un patrón de vela diaria muy alcista. El valor busca entrar en subida libre técnica y absoluta (en gráfico adaptado a dividendo y ampliación), puesto que se están superando los máximos intradiarios alcanzados el pasado lunes en los 15,66 euros.De esta manera su gráfico vuelve a brillar.

Hay que estar muy atentos porque podrían darse los condicionantes para poder buscar algún tipo de entrada, intentando aprovechar la continuidad de las alzas, a pesar de que los niveles de sobrecompra en sus indicadores técnicos adelantados sean elevados.

Si vemos a Merlin Properties cerrar una sesión diaria por encima de los 15,66 euros, el valor habrá superado sus máximos históricos y entrará en subida libre absoluta. Esto permitiría introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo cerca de la zona de los 16 euros por acción y los 16,20 euros en un segundo empuje alcista a corto plazo.

En cuanto a la orden de protección, tanto si ya se tienen títulos en cartera como si se decide entrar comprador teniendo en cuenta esta estrategia planteada, lo ideal sería situarla por debajo de la zona de los 15,36 euros, ya que regresar a ese nivel implicaría una ruptura en falso de la resistencia actual.