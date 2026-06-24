Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,34%, hasta los 19.476,5 puntos lo que implica que nos deja con ese ansiado segundo cierre consecutivo por encima de los 19.500 puntos.

En Wall Street tuvimos también una sesión correctiva centrada de manera más agresiva en los valores semiconductores lo que hizo que el Nasdaq 100 fuese el índice más castigado.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,71 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,85 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 12,83 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,51 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,04 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,49 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.