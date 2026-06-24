Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pelea por no alejarse de los máximos a pesar de las caídas en Wall Street
Ayer vivimos una jornada muy bajista en Wall Street liderada por el desplome del sector de semiconductores.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,34%, hasta los 19.476,5 puntos lo que implica que nos deja con ese ansiado segundo cierre consecutivo por encima de los 19.500 puntos.
- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa cayendo y se coloca en niveles no vistos desde el 12 de marzo por debajo de los 77 dólares por barril.
- El precio del oro se encuentra en pleno proceso de caídas para realizar un testeo a los mínimos de este mes en los 4.023,9 dólares por onza.
- El par EURUSD se coloca en precios no vistos en un año por debajo del importante soporte de los 1,1411 dólares.
- El bitcoin continúa pelea por no perder la zona de soportes en los entornos de los 62.500 dólares y pierde su pauta de mínimos crecientes.
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Declaraciones del vicegobernador del Banco de Australia
El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, ha dicho que "las perspectivas económicas han cambiado de manera sustancial desde mayo, especialmente en lo que respecta a las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán".
"Todavía se necesita hacer más para reducir la inflación; los niveles actuales siguen siendo demasiado altos", añade.
"La caída en los precios mundiales del petróleo es un desarrollo bienvenido, pero no está garantizada una resolución completa del conflicto".
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Reunión con Alphabet del gobierno japonés
El ministro de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, se reunió con ejecutivos de Alphabet para discutir sobre inteligencia artificial de vanguardia y dice que Alphabet ya está suministrando su última tecnología de inteligencia artificial a tres grandes bancos japoneses.
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El KOSPI se da la vuelta
El índice KOSPI de Corea del Sur continúa con su rebote, subiendo ahora alrededor de un 3% después de haber caído más de un 1% durante la primera parte de la sesión.
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Qualcomm está en conversaciones con ByteDance para proporcionar servicios de diseño de chips personalizados
Personas familiarizadas con el asunto dicen que Qualcomm está negociando con ByteDance para proporcionar servicios de diseño de chips personalizados; si tiene éxito, ByteDance sería un cliente temprano para el negocio de diseño de Qualcomm.
Las fuentes advierten que las conversaciones siguen en curso y que los resultados son inciertos; no se ha confirmado ningún acuerdo de diseño o fabricación de chips y ByteDance podría buscar otros socios. Las discusiones, al parecer, abarcan un diseño de una unidad de procesamiento de video (VPU), con el objetivo de iniciar la producción en masa para fines de año.
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Exodus amplía cortos en Enagás
ExodusPoint Capital Management, LP ha ampliado en un 0,05% su posición corta en Enagás hasta alcanzar el 0,63% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy