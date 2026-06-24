Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pelea por no alejarse de los máximos a pesar de las caídas en Wall Street

- El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,34%, hasta los 19.476,5 puntos lo que implica que nos deja con ese ansiado segundo cierre consecutivo por encima de los 19.500 puntos.

- El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa cayendo y se coloca en niveles no vistos desde el 12 de marzo por debajo de los 77 dólares por barril.

- El precio del oro se encuentra en pleno proceso de caídas para realizar un testeo a los mínimos de este mes en los 4.023,9 dólares por onza.

- El par EURUSD se coloca en precios no vistos en un año por debajo del importante soporte de los 1,1411 dólares.

- El bitcoin continúa pelea por no perder la zona de soportes en los entornos de los 62.500 dólares y pierde su pauta de mínimos crecientes.