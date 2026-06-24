Binance retira su petición de la licencia MiCA en Grecia y la solicitará en otro Estado europeo fuera de plazo

Competidores como Coinbase, Kraken y OKX ya cuentan con la licencia MiCA, mientras que Binance confía en conseguirla en los próximos meses fuera de plazo.

Mientras tanto, Binance asegura que tomará medidas para cumplir con los requisitos regulatorios y que los fondos de los usuarios están seguros.

La decisión se debe a la falta de una resolución formal en Grecia antes del final del periodo transitorio del reglamento MiCA.

Binance ha retirado su solicitud de licencia MiCA en Grecia y buscará obtenerla en otro país de la Unión Europea.

Binance ha decidido retirar su solicitud de licencia europea MiCA para el mercado regulado de criptoactivos ante la Comisión Helénica del Mercado de Capitales (HCMC) en Grecia y solicitar una autorización en otro Estado miembro de la Unión Europea.

"Cuando estemos preparados para anunciar dicho Estado miembro, lo comunicaremos públicamente", confirma la compañía en un comunicado.



"Hemos tomado esta decisión tras analizar cuidadosamente el estado actual y los plazos del proceso en Grecia, y poniendo siempre los intereses de nuestros usuarios en el centro. Binance ha trabajado durante muchos meses de forma constructiva y de buena fe con la HCMC".

"Sin embargo", esgrime Binance, "ante la ausencia de una decisión formal a medida que se acerca el final del periodo transitorio de MiCA, hemos optado por avanzar de la forma más prudente posible, con el objetivo de ofrecer mayor claridad a los usuarios y seguir avanzando en una vía de cumplimiento sólida y a largo plazo en Europa", añade el gigante de las criptos.

El mayor proveedor mundial de criptos asevera que "Europa sigue siendo un mercado importante para Binance y nuestro compromiso de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado permanece intacto. Nuestras ambiciones en Europa no han cambiado y confiamos en obtener una licencia MiCA en los próximos meses". Aunque eso ya será fuera de plazo.

Mientras tanto, "adoptaremos las medidas necesarias antes del 1 de julio para seguir cumpliendo con los requisitos aplicables".

"Esto significa que algunos usuarios podrían verse afectados, y nos comunicaremos con ellos para proporcionarles información clara sobre los próximos pasos. Todos los fondos de los usuarios permanecen seguros y protegidos. Nuestra prioridad es minimizar cualquier interrupción, ofrecer claridad a los usuarios y seguir construyendo un ecosistema global de activos digitales fiable y conforme con la regulación".

Y finaliza la compañía: "Confiamos en nuestro futuro en Europa y seguiremos trabajando con los reguladores para definir el camino adecuado para Binance y para nuestros clientes en la UE".

Como publicó este periódico, ESMA, más conocida como la 'CNMV europea', instó este martes a los proveedores de criptos no autorizados a cerrar "de forma ordenada" tras el 1 de julio. Binance aún no tiene la licencia MiCA, mientras que sus competidores Coinbase, Kraken u OKX ya la tienen.

Es más, muchos de estos brókeres de criptos llevan semanas cercando a Binance para heredar sus clientes europeos si no obtenía -como ya certifica la propia compañía- la licencia MiCA antes de julio.