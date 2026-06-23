Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró con una subida del 1,01%, alcanzando por primera vez los 19.500 puntos y marcando máximos históricos tras el vencimiento de opciones y futuros.

El Ibex 35 cerró este lunes con una subida de un 1,01%, hasta los 19.542,3 puntos y logrando por primera vez en su historia un cierre por encima de los 19.500 puntos marcando nuevos máximos históricos tras la cuádruple hora bruja por el vencimiento de opciones y futuros del Ibex 35 y de sus componentes el pasado viernes.

En Wall Street se regresó a la normalidad tras la festividad del pasado viernes sin grandes cosas que resaltar más allá de los nuevos máximos históricos vistos en el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,84 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 12,80 euros en base cierres.



- Merlin Properties: Ha cerrado en los 15,62 euros y estamos dentro desde los 15,40 euros. Subimos nuestro stop loss inicial hasta los 15,04 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,64 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.